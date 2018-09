Inspiriert von den Buckower Elegien

Thomas Berger

Buckow (MOZ) Gedichte in Bilder, Collagen und Installationen zu transferieren, ist eine echte Herausforderung. So nahmen sich die Mitglieder der Künstlergruppe KÖzwölf in diesem Jahr für ihr Pleinair die Buckower Elegien als Grundlage. Der Prozess des Austauschs ist so spannend wie die Ergebnisse.

Am Ende sitzen sie mitten im Garten neben dem Brecht-Weigel-Haus noch einmal beisammen bei Wasser und Sekt. Gerade vorbei ist die Abschlusspräsentation zum diesjährigen Pleinair. Die Künstlergemeinschaft KÖzwölf zu Gast bei Brecht, das hat gute Tradition. Viel Interessantes, Tiefsinniges, Kreatives ist da schon entstanden. Doch in kaum einem Jahr war es wohl so schwierig wie diesmal, wird in dem bilanzierenden Gespräch deutlich. Die 22 Gedichte, die Brecht im Jahr 1953 schrieb, sind zwar ein geeigneter Inspirationsquell, aber zugleich eben auch ein etwas sperriger Stoff.

„Seit zwölf Jahren hat es im Pleinar zwar immer mal Einzelarbeiten dazu gegeben, nie aber waren die Buckower Elegien als Ganzes Thema“, sagt Dorothee Irene Müller. „Wir treffen uns ja im Herbst immer zu den Absprachen fürs nächste Mal“, und als da Museumsleiterin Margret Brademann ankündigte, dass in diesem Sommer das Team vom theater89 eine Inszenierung zu den Elegien machen würde, kam die Idee auf, sich denen ebenfalls zuzuwenden. Der Impuls aus der Frühzeit, sich schon bei deren Proben mit den Schauspielern auszutauschen, habe sich dann aber nicht umsetzen lassen. Und auch der Ansatz, die Aufführung noch mal als zusätzliche Inspiration zu nutzen, sei nur sehr bedingt aufgegangen, räumen sie und ihre Mitstreiter ein. Keiner aus der Runde habe da noch einmal einen ganz neuen Gedanken für die Arbeit im Pleinair mitgenommen.

Gleichwohl stieß der Theaternachmittag als Einstieg in das eigene Wirken die fünf Tage danach auf positives Echo. „Ich habe da ganz viel Neues erfahren über Brecht“, sagt Sabine Frost. Und Inge Gellert, die zusammen mit Jörg Hannemann eine Performance zum „Radwechsel“ gemacht hat, ist im Nachgang regelrecht begeistert vom Auftritt der Theaterleute. „Das Wort ist ja mein Medium“, sagt sie, die als Außenstehende dazugestoßen ist, Hannemann von einer gemeinsamen Arbeit dieses Jahr in Cöthen bei Falkenberg kennt und, wie sie zurückblickt, seit 1996 erstmals wieder am Brecht-Weigel-Haus war. Sie, die aus der Philosophiegeschichte kommt, fand diese einwöchige kreative Auseinandersetzung mit den 65 Jahre alten Gedichten einen überaus spannenden Prozess.

„Es ist eine Erschließung seines Werkes auf sehr offene Art und Weise. Etwas ganz Neues daraus zu machen, das ist ja sehr brechtisch“, findet auch Margret Brademann. „Und Brechts damalige Sorge über ein Wiedererstarken des gerade überwundenen Faschismus, das passt so sehr in diese Tage“, zieht die Museumsleiterin die Verbindungslinie zu den hochgekochten politischen Debatten der vergangenen Woche. Auch Kerstin Studt sieht sehr genau diese hochaktuellen Bezüge zwischen Brecht 1953 und den Ereignissen rund um Chemnitz.

Die Elegien seien für viele, die sich nicht tiefgründiger mit Brecht beschäftigen, wenig mehr als „ein paar nette Gedichte“, wirft Dorothee Irene Müller ein. Er habe damals in Bildern gesprochen, die teils viel Raum zu Interpretation bieten. Und nicht umsonst habe man den ersten Pleinair-Tag ganz viel diskutiert, was diese Verse in jedem sehr unterschiedlich auslösen. Beate Seelig räumt ein, dass sie zu jener Minderheit gehört habe, die anfangs gegen dieses Thema gestimmt hätte. Doch auch sie hat sich nun explizit mit den Gedichten auseinander gesetzt. Buckow sei damals für Brecht auch eine Art Fluchtort gewesen, Ähnliches kenne sie aus eigenem Erleben.

Die entstandenen Kunstwerke jedenfalls laden das Publikum zu Gedankengängen und Assoziationen ein. Manches ist dichter dran an den Gedichten, anderes hat (scheinbar) etwas mehr Abstand, manche der Kunstschaffenden haben sich in Gewerken und Methoden versucht, die nicht zu ihren üblichen Ausdrucksformen gehören. Auch dieser, dem Pleinair innewohnende Ansatz, Neues zu wagen, macht es immer wieder spannend. Am frühen Abend war der Garten am Ufer des Schermützelsees von den Werken beräumt, alles erst einmal sicher verstaut. Wer die Präsentation der Ergebnisse verpasst hat, muss sich aber nicht grämen – denn im Dezember soll es eine Folgeausstellung im Alten Warmbad geben, kündigt Dorothee Irene Müller an.