Jana Reimann-Grohs

Oranienburg (MOZ) Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagabend in Oranienburg an der Ecke Bötzower Stadtgraben/ Berliner Straße von einem PKW angefahren worden.

Der Fahrradfahrer fuhr zunächst aus Richtung Kirche den Bötzower Graben entlang und war dann beim Verlassen des Radweges in Höhe der Berliner Straße mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Wie die Polizei bisher einschätzt, ist dabei ein Sachschaden von 1 000 Euro entstanden. Der 67-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Der 25-jährige Fahrradfahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden.