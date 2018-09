Busfahrer verletzt

dpa

Berlin (dpa) Eine Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und einem Schulbusfahrer ist in Berlin-Kreuzberg eskaliert.

Dabei wurde der 54-jährige Busfahrer am Oberarm verletzt, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Zeugen sollen beobachtet haben, wie ein unbekannter Fußgänger am Dienstagnachmittag die Kreuzung Manteuffelstraße/Köpenicker Straße überquerte und vor einen Kleinbus lief. Daraufhin entwickelte sich ein Streit zwischen dem 54-Jährigen und dem Fußgänger, da dieser mehrfach gegen das Fahrzeug schlug. Der Streit eskalierte in einer Rangelei, bei der der Fußgänger dann auf den 54-Jährigen einschlug und ihn mit einem Stift am Oberarm verletzte. Der Busfahrer erlitt eine Stichverletzung und wurde in einem Krankenhaus ambulant versorgt.