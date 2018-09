Jana Reimann-Grohs

Gransee/Klein Mutz (MOZ) Gleich zwei Waldbrände mussten die örtlichen Feuerwehren am Dienstagabend in Klein-Mutz und in Gransee löschen.

Zuerst geriet gegen 17.45 Uhr im Ortsteil Klein-Mutz eine 500 Quadratmeter große Böschung aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Gegen 19.50 Uhr stand wenig später eine 120 Quadratkilometer große Fläche am Waldweg zwischen Gransee und Meeseberg in Flammen. Um das Feuer zu löschen, waren bis zu 80 Feuerwehrleute aus der Umgebung im Einsatz.