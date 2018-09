Tilman Trebs

Bergfelde (MOZ) Schneller Ermittlungserfolg für die Polizei: Eine Frau hat in der Nacht zu Mittwoch in Bergfelde verdächtige Geräusche gehört und die Polizei gerufen, weil sie Einbrecher in ihrem Haus vermutete.

Die zum Tatort geeilten Beamten konnten den Übeltäter schnell ausmachen: Es war ein Baum vor dem Haus, der Kastanien abwarf und dadurch die unheimlichen Geräusche verursachte. „Die Bewohnerin konnte so dann wieder beruhigt schlafen gehen“, heißt es im Polizeibericht.