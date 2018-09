Bürger machen ihren Ängsten Luft

An einem Stand vor dem Seelower Kulturhaus erläuterten der AfD-Landtagsabgeordneten und AfD-Kreistagsabgeordneten ihre Argumente. © Foto: Matthias Lubisch

Seelow (MOZ) Märkisch-Oderlands Landrat Gernot Schmidt (SPD) hatte am Dienstagabend zu einer Informationsveranstaltung ins Seelower Kulturhaus eingeladen. Hintergrund bildet die ab Oktober geplante Unterbringung von etwa 100 Flüchtlingen in einem Wohnverbund im Neubaugebiet Am Stadion.

Die AfD hatte im Vorfeld mit Flyern auf die aus ihrer Sicht damit möglichen Gefährdungen für die Einwohner aufmerksam gemacht.An einem Stand vor dem Haus erläuterten der AfD-Landtagsabgeordneten und der AfD-Kreistagsabgeordnete Detlev Frye ihre Argumente.

Mehr als 150 Bürger nahmen dann im Haus an der Runde teil.Im Laufe des Abends erhitzten sich die Gemüter zusehends, es gab viele Zwischenrufe. Mehrere Bürger äußerten, dass sie Angst haben, wenn weitere ausländische Mitbürger in die Stadt kommen. Kreis, Stadt und Vermieter sicherten zu, dass der Verbund besonders betreut wird.

