Mit Concierge und flexibler Wand

Den Park entlang: Mitarbeiter der Verwaltung, Stadtverordnete und weitere Bürger spazieren auf dem Gehweg an der Pfeilstraße. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Bald weg: Die alte Polizeiwache an der Pfeilstraße soll einem Neubau weichen. René Merten (Mitte, links) und Stefan Grohs (daneben) berichten Teilnehmern des Ortsrundgangs mehr über das Vorhaben der Johanniter. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Der Ortsrundgang durch Stadtmitte hat seine Teilnehmer zu einem der womöglich spannendsten Bauvorhaben im Zentrum geführt. Außerdem ging es um den Park am Weidendamm.

Das Ende des massiven grauen Betonklotzes in Pfeilstraße naht. Noch in diesem Jahr sollen die Abrissbagger anrollen und die alte Polizeiwache dem Erdboden gleichmachen. Die Zukunft des Grundstücks war das Thema beim kurzen Rundgang durch die Stadtmitte, zu dem Bürgermeister Friedhelm Boginski am Montagabend eingeladen hatte. Im Schlepptau diverse Stadtverordnete, Experten aus der Verwaltung und einige interessierte Bürger.

Gefragt aber waren vor allem zwei Männer: ibe-Planungsingenieur Stefan Grohs und René Merten, Projektleiter der Johanniter. Sie resümierten noch einmal, was genau nach dem Abriss der Wache ansteht auf dem Grundstück, das die Johanniter in der ersten Jahreshälfte gekauft hatten. Die Märkische Oderzeitung hatte mehrfach darüber berichtet.

Geplant ist ein L-förmiger viergestöckiger Neubau an der Pfeilstraße / Ecke Gerichtstraße, der 75 Wohnheiten für ältere Menschen beherbergt sowie Arztpraxis, Therapie und Gewerbe im unteren Bereich des Gebäudes. Auf dem Hof wollen die Johanniter eine Kita mit mindestens 80 Plätzen aus dem Boden stampfen. Gesamtkosten: 13 Millionen Euro.

Interessant aber sind auch die Details zum Wohnprojekt. Wie Stefan Grohs nun berichtete, sind modulare Wohneinheiten geplant. Durch Öffnen und Schließen von Wänden soll auf veränderte Platzansprüche der Mieter reagiert werden. Beispielsweise wenn der Ehepartner stirbt. „Die Miete wird auch eine Service-Pauschale miteinbeziehen“, blickte Grohs voraus. Zu diesem Service gehöre ein Concierge, der den Wünschen der Mieter entgegenkommt, Hinweise oder Beschwerden entgegenimmt, aber beispielsweise auch Karten für den Konzertbesuch in Berlin organisiert oder den hauseigenen Veranstaltungsraum reserviert.

Klingt recht nobel. Können sich das die Eberwalder leisten? „Ziel ist es nicht an eine monetäre Elite zu vermieten“, machte Grohs auf Nachfrage Carsten Zinns (Unabhängiges Wählerbündnis Eberswalde) deutlich, die in diese Richtung zielte. „Die Johanniter sind nicht gewinnorientiert“, fügte er hinzu. Idee sei es, die Mieten über die Einnahmen aus den Gewerbeflächen zu stützen. Noch gehe es um den Entwurf. Für die Grundsteinlegung aber wird die erste Jahreshälfte 2019 angepeilt.

Abstimmen müssen sich die Projektplaner dann auch mit dem Eberswalder Tiefbauamt. Denn im nächsten Jahr soll die Sanierung der Pfeilstraße starten. Deren Fahrbahn wird einen halben Meter breiter und asphaltiert. Gehwegfläche falle nicht weg. Und auch Bäume und Hecken des angrenzenden Parks am Weidendamm sowie der Spielplatz sollen von der Maßnahme unberührt bleiben. Bedenken in dieser Hinsicht konnte Heike Köhler, Leiterin des Tiefbauamtes, ausräumen.

Der Park nämlich, das stellten auch die Teilnehmer des Rundgangs am Montagabend wieder fest, ist bei Eberswaldern beliebt. Damit das so bleibt, sind Daniel Mattis, Sachgebietsleiter für Freizeit- und Grünanlagen und sein Trupp täglich im Einsatz. Zwei bis drei Leute würden dann Müll einsammeln.

Aus Sicht des Stadtverordneten Frank Banaskiewicz (Bürgerfraktion Eberswalde) mangele es im Park ein wenig an Bänken. Ein Punkt den Sozialdezernent Jan König letztlich aufgriff. „Herr Banaskiewicz, wir probieren das“, sicherte er zu. Nun sollen Sitzgelegenheiten ergänzt werden.

Um den Weg zum nächsten Müllkübel zu verkürzen, soll auf Anregung des Stadtverordneten Lutz Landmann (SPD), auch über eine andere Verteilung der Behälter nachgedacht werden. So befinde sich an manchem Weg kein einziger, an anderer Stelle gleich zwei Kübel.