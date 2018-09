Oliver Schwers

Landin (MOZ) Diesmal soll es ganz groß werden: Rund 200 Darsteller verwandeln Landin am 8. September in ein historisches Militärlager mit 100 Zelten, mit Kanonen und Pferden. Anschließend ziehen sie ins Gefecht. Denn preußische Soldaten wollen die französischen Belagerer vertreiben, die sich auf dem Friedhof verschanzt haben. Die Szenerie spielt in der Zeit zwischen 1813 und 1815 in der Uckermark.

Schon in den vergangenen Jahren hat das „1. Königlich Preußische Gardeartillerieregiment zu Fuß, Compagnie Nummer 1“ Kanonendonner über Landin hören lassen. Zum zehnten Gefecht rumst es nun richtig. Vereine aus ganz Deutschland und aus Österreich rücken am Wochenende mit Kavallerie, Artillerie und Infanterie an. „Wir sind selbst überrascht, denn es haben sich immer mehr Leute angemeldet“, berichtet Thomas Grösch in stilechter Uniform als Major der Garde. Im „zivilen“ Leben ist er Polizist.

Gefecht, Lagerplatz, Darsteller, Vorführungen und Kleidung sollen so echt wie möglich aussehen. Imitationseinschläge mit fliegender Blumenerde zeigen die Artilleriekracher. Verwundete sind täuschend echt geschminkt. Die Freizeit-Soldaten schlafen in den Zelten, haben einen genauen Tagesablauf mit Befehlen und Kriegsgerichtsverhandlung, mit Lagerdienst und Morgenappell.

Die Vorbereitung kostet Zeit. Der Landiner Verein lässt nachgebaute Häuser aufstellen, Ausschilderungen und Absperrungen vornehmen. „Die Planungen dafür haben drei Jahre gedauert“, sagt Thomas Grösch. „Wir brauchen schusssichere Pferde, wir brauchen Versorgung und Platz für das Biwak. Ohne das Amt Oder-Welse und Sponsoren wäre das für unseren Zehn-Leute-Verein nicht möglich gewesen.“

Besucher haben einen ganzen Tag lang die Möglichkeit, sich in die Zeit der Befreiungskriege zurückversetzen zu lassen. Um 10 Uhr rückt die Garde nach Angermünde ab, um einen Kranz für die Gefallenen in der Marienkirche abzulegen. Danach fallen Salutschüsse auf dem Marktplatz. Das Publikum kann sich das Biwak am Niederlandiner Schloss anschauen. Es wird Brot gebacken. Händler bieten Waren feil. Um 15 Uhr beginnt das eigentliche Gefecht, bei dem nach Plan die Preußen siegen sollen.

Um 18 Uhr folgt die Kriegsgerichtsverhandlung, danach zeigen die Darsteller Gefechtsvorführungen.