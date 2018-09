Seelow erwartet seine Gäste

Lebensfreude pur: Die Tanzschule „Quest“ aus der polnischen Partnerstadt Kostrzyn begeistert seit Jahren Gäste bei den Veranstaltungen in Seelow. Am Sonnabend sind die Kinder und Jugendlichen ab 13.30 Uhr zu erleben. Auch die Volks- und Showtanzgruppe sowie Candys Showtanzgruppe geben Kostproben ihres Könnens. © Foto: Johann Müller

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Am Wochenende stehen in der Kreisstadt gleich zwei Ereignisse an. Zum einen feiern die Seelower mit vielen Gästen ihr traditionelles Stadt- und Schützenfest. Und zum anderen ist die Feuerwehr Gastgeber der Landesjugendmeisterschaften im Feuerwehrsport.

Sonnenblumen werden die Bühne und das Festgelände ab Freitag schmücken. Einige Seelower haben Cheforganisatorin Ilona Höhne bereits zugesichert, dass sie das Ergebnis ihrer Sonnenkernzucht mitbringen. Im April hatte die Stadt eine Aktion gestartet und auf kleinen Coupons Sonnenblumenkerne verteilt. Wer am Freitag zwischen 18 und 20 Uhr an der Hauptbühne eine abgibt, der kann einen Trettraktor gewinnen. Gleich zwei werden verlost. Familie Münch wird ihre Blumen auf alle Fälle mitbringen. Lena und Lara verfolgen seit Wochen das Wachstum. „Darum geht es bei dieser Aktion“, erklärt Ilona Höhne. „Vor allem die Kinder sollen sich auf das Fest freuen. Wenn ihre Blumen blühen, wird gefeiert.“ Sie wird die Aktion im kommenden Jahr fortsetzen.

Für Ilona Höhne ist es ein Premieren-Fest. Im vergangen Jahr hatte sie von Petra Stadler den Staffelstab übernommen. „Ich habe in den Wochen der Vorbereitung überall sehr viel Unterstützung erfahren“, sagt sie. Ob Vereine, Schulen, Dienstleister — alle würden ihren Anteil leisten und sie unterstützen. Besonders habe sie sich über den Einsatz von Vivien und Willli gefreut. Die Jugendlichen hätten es in die Hand genommen, Bands für die Jugendbühne zu ordern. Das hätten sie ganz hervorragend gemeistert, so dass nun am Sonnabend ab 14 Uhr bis spät in die Nacht Bands Livekonzerte geben. Eine Veränderung werde es auch im Bereich des Bauernmarktes in der Breiten Straße geben. Er wird größer, zieht bis Höhe Friseurgeschäft, wo dann unter anderem eine Kindereisenbahn aufgebaut wird. „Ich kann mich nur bedanken für das große Miteinander“, sagt Ilona Höhne. Das Programm ist auch in diesem Jahr mit vielen Höhepunkten gespickt. Traditionell geht es am Freitag mit Böllern der Seelower Schützen los. Dann wird das Freibierfass angestochen und ab 19 Uhr unterhält die Blaskapelle aus Seelows Partnerstadt Miedzychod. Um 19.30 Uhr beginnt der Lampionumzug. Er leitet das zweite große Event des Wochenendes ein. Der Zug führt nämlich zur Sparkassen-Arena. Dort treten um 20 Uhr die besten Nachwuchs-Feuerwehrsportler des Landes zur Eröffnung ihrer Meisterschaften an. Am Sonnabend beginnen im Stadion die Wettkämpfe bereits um 8 Uhr. Bis 17.40 Uhr werden die jungen Feuerwehrsportler die Landesmeister in den einzelnen Disziplinen ermitteln.

Das bunte Stadt-Festtreiben rund um den Marktplatz beginnt am Sonnabend um 10 Uhr. Den ganzen Tag über gibt es ein buntes Programm auf der Bühne, moderiert von Franziska Maushake. Sie löst den langjährigen Dauergast Detlef Olle von Antenne Brandenburg ab. Die in Regenmantel Aufgewachsene hat bereits zum gemeinsamen Bürgerfest anlässlich 25 Jahre Landkreis und 155 Jahre Kreisstadt im Juni die Besucher mit ihrer freundlichen Art begeistert.

Auch die Märkische Oderzeitung ist wieder beim Fest präsent. Bei Bäckermeister Michael Klemt gibt es neue MOZ-Glas-Tassen – in diesem Jahr mit dem typischen Zicken-Logo. Diese Unikat-Glastassen vergeben wir auch an all jene Festbesucher, die uns im Nachgang bis zum 10. September ein originelles Bild vom Fest zu senden. Wir gestalten mit den schönsten eine Bilderseite.

Ihre Bilder bitte an seelow-red@moz.de, Infos zum Festprogramm unter www.seelow.de