Ein Leben für die Mucki-Bude

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Mit 70 Jahren will Manfred Klockow nun doch aufhören. In ein paar Wochen. Seine legendäre Mucki-Bude an der Angermünder Bruhnsporthalle wird Ende des Jahres geschlossen. Hier hat er seit 1994 Frauen, Männer und Jugendliche trainiert. Ohne Urlaub und Pause.

Er muss sich bewegen. Der fast 70-Jährige drückt immer noch 100 Kilogramm. Sobald die Zeit es zulässt, trainiert er. Schon früher lagen daheim stets Hanteln unter dem Ehebett, bestätigt seine Frau Karin. „Wenn ich beim Aufstehen mit dem Zeh dagegen gestoßen bin, waren die Strumpfhosen hin, jedes Mal 14,50 Mark weg.“ In jungen Jahren stand Manfred Klockow früh auf, machte 100 Liegestütze, setzte sich aufs Rad und fuhr damit nach Schwedt. Das brauchte er. Im Urlaub an der Ostsee sah ihn seine Frau eigentlich nur, wenn sie sich an den Rand des Volleyballfeldes stellte. Ansonsten lief er mal eben auf Händen ins Wasser hinein.

Hanteln und Sportgeräte sind sein Leben geblieben. In der großräumigen Halle, gebaut in den 1980er-Jahren für die Angermünder Gewichtheber, geht es nicht zimperlich zu. Hier fliegt auch mal ein Gewicht zu Boden. Hier hört man Stöhnen und riecht Schweiß. Kein Schicki-Micki-Fitness mit verglasten Außenfassaden wie in Großstädten. „Mucki-Bude“ sagen die Angermünder zu Mannis Sportstudio.

Eigentlich kam der gelernte Elektro-Meister vom Boxen. Doch in Angermünde suchte man 1969 einen Übungsleiter für die Gewichtheber. Manni sagte zu. Gemeinsam mit weiteren Mitstreitern trainierten sie in der Einstein-Schule, in einem alten Hotel, sogar in der Wohnstube. Viele Jahre lang. Irgendwie fehlten immer Räume. Bis dann die Gewichtheberhalle am Sportplatz entstand. Mit der Wende stand die plötzlich zum Verkauf. Manfred Klockow schlug zu. „Ich wollte aus meinem Hobby einen Beruf machen“, so sein Ziel als selbstständiger Unternehmer. Seinen früheren Baubetrieb gab es nicht mehr. Blauäugig wie viele Ostdeutsche in diesen Zeiten wollte er ganz groß rauskommen: Sportzentrum mit Schwimmhalle – so der Traum. Berliner Architekten holten die Begeisterungsfähigen dann in die Realität zurück. „Die haben erst gerechnet und uns gefragt, ob wir nicht ganz richtig im Kopf sind“, erinnert sich Manfred Klockow.

Also eine Nummer kleiner. In Chemnitz und in Lügde sah er sich mit seiner Frau Fitness-Studios an. Doch für Kauf und Umbau ihrer Traum-Halle bekamen sie immer noch keinen Kredit in gewünschter Höhe. Schließlich half die Sparkasse. Als 1994 die Einweihung folgte, lagen ein Berg an Arbeit, Handwerkerschweiß und Stress hinter ihnen. Sauna, Gaststätte, Sanitärtrakt, Fenster, Türen, Decke – alles neu. Was an Geld hereinkam, floss in Geräte. Daran arbeiteten sich alle Altersgruppen ab.

Zu Manni kommen bis heute die Jugendlichen, die nach dem Ausbildungsunterricht etwas fürs Aussehen machen wollen, die Leistungssportler, die Bankdrücker, die älteren Herren um die 80, die auf ihre Lebensweise achten. Frauen sind in der Unterzahl.

Manfred Klockows Arbeitstag kennt keine Überstunden. Er lebt sowieso inmitten von Boxbeuteln, Ergometern und Rudergeräten. Am Vormittag trifft er Vorbereitungen, macht sauber, erledigt Reparaturen, wischt Geräte ab und hält die Außenanlagen in Ordnung. Am Nachmittag ist er für die Kundschaft da. Jeden Tag in der Woche. „Wir haben seit Jahren keinen Urlaub, keinen freien Tag gemacht“, sagt Karin Klockow, die eine Straße weiter einen eigenen Getränkeladen führt. „Wir haben uns nie was gegönnt.“ Wer in kleinen Städten seinen Laden für eine Urlaubswoche schließt, gerät schnell ins Gerede. „Die habens wohl nicht mehr nötig“, wird getuschelt. Davor scheute Manfred Klockow.

Zum Ende des Jahres ist nun höchstwahrscheinlich Schluss. Die Stadt hat signalisiert, seine Halle möglicherweise zurückzukaufen. Es gibt weitere Interessenten. Noch steht eine Entscheidung aus. „Und wohin sollen wir jetzt?“, fragen die Kunden. Etliche von ihnen hat Manfred Klockow schon seit Kindheitsbeinen begleitet. „Einige bekamen durch den Sport viel mehr Selbstbewusstsein und Motivation, hatten eine neue Aufgabe. Die können sich jetzt ganz anders artikulieren. Es zählen auch die Gemeinschaft und die Leistung. Manche sind ganze Kerle geworden.“

Von der Hantel lassen wird der fast-70-Jährige allerdings wohl nie. Vielleicht stellt er sich auch als Übungsleiter für den Nachwuchs ans Gewicht bei der TSG Angermünde. Dann macht er seinen Beruf wieder zum Hobby.