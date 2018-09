Unternehmerin vermittelt Geflüchteten Arbeitsplätze

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Yvonne Trenner, die sich vor zwei Jahren als Arbeitsvermittlerin selbstständig machte, wurde für ihre Idee und ihren Erfolg vom Landesverband von Bündnis 90/Die Grünen als „Grüne Gründerin“ ausgezeichnet. „Wir wollen den Wert ihrer Arbeit würdigen“, sagte die Landesvorsitzende Petra Budke.

Vor drei Jahren war Yvonne Trenner eine der ersten Oranienburgerinnen, die Deutschkurse für Geflüchtete anbot. „Die Leute standen Schlange, es wurden immer mehr. Wir mussten fast jeden Tag neu anfangen“, erinnert sich die Unternehmerin, die bald merkte, dass die Menschen mehr Hilfe brauchten, als Deutsch zu lernen. „Ich habe die Familien der Menschen kennengelernt und ihre Probleme“, sagt die 42-Jährige, die immer mehr Zeit für ihre ehrenamtliche Arbeit aufwendete. Der von ihr wieder ins Leben gerufene Oranienburger Wochenmarkt machte damals Winterpause. Doch Yvonne Trenner musste auch Geld verdienen. Deshalb machte sie aus ihrem Hilfsangebot eine Arbeitsvermittlung. Dafür benötigte sie lediglich ein Zertifikat. Denn sie hatte bereits vor vielen Jahren als Fachangestellte für Arbeitsförderung gearbeitet.

Seit zwei Jahren ist Yvonne Trenner mit IdA – Integration durch Arbeit – selbstständig. Ihr kleines Büro befindet sich am Bötzower Platz. Mit einem Lächeln auf den Lippen berichtet Yvonne Trenner vom bürokratischen Aufwand, die die Existenzgründung erforderte. Businessplan, Qualitätsmanagement und sogar ein Organigramm für den Betrieb, in dem sie allein arbeitet, musste sie vorlegen. Geflüchtete erhalten für die Vermittlung Gutscheine vom Job-Center oder der Agentur für Arbeit. Yvonne Trenners Hilfe geht über die Jobvermittlung hinaus. Sie begleitet bei Behördengängen, übersetzt und erklärt Briefe vom Amt, hilft bei der Rentenkasse und der Krankenversicherung. Inzwischen hat Yvonne Trenner mehr als 50 Geflüchtete erfolgreich in sozialversicherungspflichtige Jobs vermittelt. Und weil Arbeit als wichtigster Schlüssel zu einer gelungenen Integration gilt, erklärt Yvonne Trenner wie hinderlich die Bürokratie bei der Arbeitsvermittlung oft sei.

Sadegh Zaheri kam vor zwei Jahren aus dem Iran nach Deutschland. Weil er Schweißer gelernt hat, war es nicht schwer, einen Job für ihn zu finden. Doch nach der Zusage durch den neuen Arbeitgeber aus Spandau dauerte es drei Monate, bis alle bürokratischen Hürden genommen waren. Zeugnisse mussten anerkannt, Zertifikate übersetzt und viele Formulare ausgefüllt werden. Wer sofort eine Stelle besetzen will, suchte sich in solchen Fällen dann andere Bewerber aus, sagt Yvonne Trenner. Problematisch seien auch die meist nur drei Monate geltenden Behelfsausweise der Asylbewerber. „Arbeitgeber wollen dann oft keine Verträge abschließen.“ Geflüchtete aus sogenannten sicheren Herkunftsländern, dazu zählen auch Kamerun und Afghanistan, dürfen nicht arbeiten. „Es gibt viele tolle Leute, die wir eigentlich brauchen“, sagt Yvonne Trenner. Viele Kamerunerinnen seien ausgebildete Pflegekräfte. Und wer einen Menschen in seiner Firma ausbilde, wolle auch, dass er bleibt, sagt Petra Budke. Dennoch gibt es auch in Oberhavel zahlreiche Geflüchtete, die zwar erfolgreich Deutschkurse und Ausbildungen absolviert haben, denen eine Bleibeperspektive aber trotzdem noch fehlt.

So geht es auch Fardin Wafaey aus Afghanistan. Der 24-Jährige lebt seit drei Jahren in Deutschland. Er möchte weitere Deutschkurse belegen, die er aber nur finanziert bekommt, wenn er auch Arbeit hat. Doch einen sozialversicherungspflichtigen Job bekommt er als Afghane nicht. Yvonne Trenner hat ihn schon mehrfach in kurzfristige Jobs vermittelt. „Ich würde gerne eine Ausbildung zum Fitnesstrainer machen“, sagt Fardin Wafaey.

Und Sadegh Zaheri möchte als Unterwasserschweißer arbeiten, irgendwann Meister werden und eine eigene Firma gründen. Schwimm- und Tauchkurse hat er schon erfolgreich belegt. „Ich habe das Schwimmabzeichen in Gold“, sagt der 26-Jährige.

Der meist sehr hohe Aufwand belege, wie wichtig die Arbeit der Arbeitsvermittlung sei, sagt Petra Budke. „Das Angebot müsste es in jedem Landkreis geben.“ Die Empfehlung zur Auszeichnung als „Grüne Gründerin“ kam vom Oranienburger Grünen-Fraktionsvorsitzenden Heiner Klemp, der Yvonne Trenner aus der Willkommens-Initiative kennt. Petra Budke freute sich, dass mit der landesweit 23. „Grünen Gründerin“ eine alleinerziehende Mutter als erfolgreiche Unternehmerin ausgezeichnet werde.