Bislang sämtliche Arzneimittel-Proben „ohne Mängel“

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Bei der Untersuchung von Krebs-Medikamenten im Zusammenhang mit dem Lunapharm-Skandal wurden bislang „keine Mängel festgestellt“. Das sagte am Mittwoch der Präsident des Landesgesundheitsamts LAGV, Detlev Mohr, im Gesundheitsausschuss des Landtags. Er bezog sich damit auf die Ermittlungen der eingesetzten Taskforce. Demnach seien nunmehr 27 von 39 Proben von Medikamenten-Chargen abgeschlossen, ohne dass Mängel entdeckt worden seien. Es steht die Frage im Raum, ob die unter anderem in Griechenland gestohlenen Arzneimittel etwa durch eine Unterbrechung der Kühlkette unbrauchbar geworden sein könnten.

Mohr erklärte weiter, dass bislang acht Brandenburger Apotheken als Empfänger von Lunapharm-Produkten ermittelt und angeschrieben wurden. Im nächsten Schritt sollen über die Ärzte die Patienten identifiziert und beraten werden. Laut Mohr habe man in Brandenburg bisher elf Patienten ermittelt. Er gehe davon aus, dass die Zahl auf etwa 20 wachsen werde.

Über die Aufklärung jener kriminellen Machenschaften rund um den Diebstahl oder die Fälschung von Medikamenten und deren Verbreitung in Europa sagte Mohr, dass im Zuge der Ermittlungen „von Tag zu Tag wächst“. Neben griechischen und zypriotischen Fälschern seien nun auch welche in Italien in den Fokus gerückt. Die Beweismittel dazu würden 172 Leitz-Ordner umfassen.

Detlev Mohr und der geschäftsführende Minister Stefan Ludwig (Linke) kündigten am Mittwoch darüber hinaus diverse kurzfristige Änderungen als Reaktion auf den Skandal an. So sollen noch in diesem Jahr zwölf zusätzliche Stellen in Ministerium und Landesamt ausgeschrieben werden, vor allem um die Medikamenten-Aufsicht zu verbessern.