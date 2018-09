Brian Kehnscherper

Wuthenow (MOZ) Wegen eines brennenden Stapels Kaminholz musste die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch an den Wuthenower Sonnenlandweg ausrücken. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer gegen 1.30 Uhr gemeldet. Der Holzstapel stand in der Nähe eines Bungalows. Die Feuerwehr konnte jedoch verhindern, dass die Flammen auf das Gebäude übergriffen. Der Schaden beläuft sich auf lediglich 100 Euro. Die Brandursache ist unklar.