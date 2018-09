Baubetrieb verlegt Rohrleitung

Mit Kraft und Geschick: Justin Schemorga von der Baufirma Engron schneidet Rohr für die Planentwässerung der Berliner Straße in Bad Freienwalde. Die Bauarbeiten verlaufen nach Auskunft des Planers so, wie vorgesehen. Fotos (2): Steffen Göttmann © Foto: Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Bauarbeiten im ersten Abschnitt in der Berliner Straße in Bad Freienwalde befinden sich im Plan. Nachdem der Regenwasserkanal eingebaut ist, wird zunächst an der nördlichen Fahrspur gebaut. Der erste Bauabschnitt wird vermutlich nächstes Jahr fertig.

„Der Regenwasserkanal musste in offener Bauweise verlegt werden, da viele querende Leitungen berücksichtigt werden mussten“, sagt Rainer Schönberg vom Technischen Büro für Wasserwirtschaft und Landeskultur GmbH in Bad Freienwalde, das mit der Planung beauftragt ist. Neben bekannten Leitungen habe es auch solche Abwasser-Hausanschlüsse gegeben, die nicht kartiert waren. Dennoch habe alles gut geklappt. Auch die Dichte der Regenwasserleitung, die mit einer Kamera kontrolliert wurde, sei gesichert. Im Kreuzungsbereich der August-Bebel-, August-Heese- und Berliner Straße seien alte Telefonkabel gefunden worden, die niemand mehr braucht.

Rainer Schönberg lobt die Zusammenarbeit mit dem Baubetrieb und anderen Beteiligten. „Probleme werden Hand in Hand gelöst“, so der Planer. Er sei zufrieden mit der Qualität der Arbeit. Entgegen des bisherigen Bauablaufplans werde nun zunächst die nördliche Fahrspur gemacht, danach wechsele der Bau auf die zweite – die südliche – Fahrspur. Dann werde der alte Regenwasserkanal zurückgebaut, der sich darunter befindet. Mit dem Wechsel auf diese Fahrspur dürfte sich die Umleitung über die Maltzanstraße erledigt haben.

Zurzeit werde der Kanal für die Planentwässerung verlegt, die dann in den großen Regenwasserkanal fließt. Bevor die Fahrbahn gemacht wird, müssen die Borde für den kombinierten Geh- und Radweg gesetzt werden sowie die Borde für die Mittelinseln, von denen die letzte in Höhe der ehemaligen Musikschule gesetzt wird. Nächster Schritt sei, so Schönberg, dass die Dichte des Bodens gemessen wird und ob er die Fahrbahn tragen kann. Geologisch gibt es das Problem, dass sich Lehm sowie Sand und Kies abwechseln. Aus insgesamt fünf Schichten setzt sich die Straße zusammen –zwei ungebundene Schichten: die Frostschutz- und die Schotterschicht sowie drei Asphaltschichten. Sollte der Boden sich als nicht tragfähig genug erweisen, müsste ein Austausch erfolgen.

Ein Ärgernis bleibt, dass viele Autofahrer durch die Baustelle brettern. Morgens seien es die Pendler, viele davon aus Polen, später am Tag dann Tanktouristen, deren Kennzeichen verraten, dass sie auf keinen Fall Anlieger seien, berichtet Schönberg.

„Das ist eine Katastrophe“, bestätigt Anwohner Jens Böhnke das tägliche Verkehrschaos vor seiner Haustür. Viele Autofahrer rasen rücksichtslos durch die Baustelle und benutzen dafür sogar den Gehweg. „Die Berliner wissen, dass sie nicht durchfahren dürfen“, ergänzt er. Gefährlich sei es am Morgen, wenn sie ihre Kinder wegbringe, fügt eine Frau hinzu. Am Sonntag hätten sich beinahe zwei Berliner geprügelt, sagt Jens Böhnke. Einer kam von oben, ein zweiter von unten – keiner wollte ausweichen. Mit dem Baubetrieb habe er keine Probleme. „Die Bauleute machen doch nur ihre Arbeit“, so Jens Böhnke. Er wünschte sich mehr Informationen von der Stadt. Zunächst hieß es, die Anwohner müssen während der Bauzeit von 7 bis 17 Uhr ihre Autos aus dem Baustellenbereich entfernen. Dann wieder, sie könnten durchfahren.

Ob es die von der Stadt angekündigte Ampel für den zweiten Bauabschnitt gibt, sei noch nicht geklärt, sagt Rainer Schönberg. Wenn sie einen Ampelbetrieb wünscht, müsse sie ihn bezahlen. Die Kosten müssten dann aber womöglich auf die Anlieger umgelegt werden.