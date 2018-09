Kindheit in Ungarn: Peitschen, Tabak und Plumpsklos

Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) Árpád Nagy, der seit 45 Jahren in Hennigdorf lebt, erinnert sich an seine Kindheit in einem kleinen ungarischen Dorf.

Diese Peitsche. Ohne die war ein Junge in Árpád Nagys Heimat kein richtiger Junge. Und sie musste selbst gebaut sein. „Wir haben Holz gesucht und einen Stiel daraus gemacht. Das Leder wurde geschnitten und geflochten“, erinnert sich der heute 63-Jährige an ein wichtiges Detail seiner Kindheit in Potyond. In diesem Dorf mit Ende der 1950er-Jahre gerade mal hundert Seelen hat Árpád eine durchaus spannende Kindheit erlebt.

Ungarische Kleinebene nennt sich dieser flache Landstrich zwischen Györ und Sopron, bei dem der Blick weit über Mais-, Rüben- und Tabakfelder gleitet. Jahre später, als Schulkind, wird der Junge von Soprons Hügeln aus bei gutem Wetter die schneebedeckten Alpen sehen können.

Doch Árpáds wirkliche Welt spielt sich vorerst rund um das flache, aber lange Haus der Urgroßeltern ab, in dem vier Generationen leben und ein Teil der Wände noch aus gestampftem Lehm besteht. Der Tag beginnt mit einer kräftigen Mahlzeit. „Kein Marmeladenfrühstück! Da gab es Rührei, Eintopf vom Vortag oder Fleisch.“

So gestärkt, muss auch das Kind zupacken: „Gießen, Füttern, den Hühnerstall saubermachen.“ Der Urgroßvater bringt ihm bei, wozu Grabegabel, Sense und Sichel gebraucht werden.

Aber dann sind da natürlich die Nachmittage und die Nachbarjungs. Drei Lieblingsplätze hat die kleine Dorf-Gang: der Kanal, die Weidenlichtung mit dem verwunschenen Dschungel zum Versteckspiel und der Kiessee, an dem Störche und Blindschleichen auf den späteren Biologie-Unterricht vorbereiten.

Die Spezie der besorgten Mütter vom Prenzlauer Berg war damals noch nicht geboren. Und so stromern die Jungs unbehelligt von der Erwachsenenwelt durch die Gegend. Das bringt Zeit und Gelegenheiten für Experimente, die Eltern nicht gern sehen. Auf den Tabakfeldern zum Beispiel. Ein Land, in dem Zigarettensorten so martialische Namen wie „Arbeiter“ (Munkás) tragen, wollen sich die Jungs früh an den Genuss gewöhnen. „Wir haben ein Tüte vertrockneter Keimblätter gesammelt und daraus mit unseren Taschenmessern Feinschnitt gemacht. Dann wurden richtig schöne Naturtabakzigaretten gedreht.“ Die Natur hat es allerdings so eingerichtet, dass Übelkeit und Durchfall die Folge sein können. Eine Kippe landet einmal im windschiefen Plumpsklo neben einem Kuhstall. „Es war ein Trockenklo. Wenig später hallten Feuer-Rufe übers Feld. Die Kippe meines Freundes Géza ließ das Häuschen abbrennen.“ Es sei der Bürgermeister selbst gewesen, der die Jungs verpflichtet, ein neues Klo zu bauen. Die Aktion sei in seiner Heimat bis heute legendär. 2005 beim Erntedankfest in Potyond wurde er noch immer mit dem Abfackeln und Wiederaufbau des Kuhstall-Klos geneckt.

Als der Dorfjunge in die Schule kommt, ziehen die Eltern nach Sopron. Árpáds Leben teilt sich nun in die Dorf-Ferien und die Schul-Stadt. Das Gassengewirr mit den Häusern, an denen noch deutsche Werbung aus der österreichisch-ungarischen K-&K-Monarchie prangt, fasziniert ihn. „In dieser von Geschichte geprägten Stadt habe ich mich ganz anders gefühlt.“ Es lässt sein Interesse an Geschichte und Geografie erwachen. „Als unsere Verwandten aus Kanada zu Besuch kamen, habe ich ihnen die Namen aller US-Staaten aufgezählt. Ich wollte immer alles wissen.“ Damals griff er zum Lexikon, heute bemüht er Google, wenn er zum Beispiel nicht weiß, wo eine Stadt in Syrien liegt. Dieses Interesse für das Leben fern der ungarischen Grenzen dürfte mit den Ausschlag dafür gegeben haben, dass er als 18-Jähriger die Chance ergreift, als junger Facharbeiter in die DDR zu gehen. Hennigsdorf soll für den Zerspaner der Ort eines zeitlich begrenzten Erfahrungsaustauschs werden. Die Stadt wird ihn nie wieder fortlassen.

45 Hennigsdorfer Jahre; mehr als ein halbes Leben. Was ist da Heimat? „Die habe ich hier gefunden. Ungarn ist mein Ursprungsland.“ Es hat diese 45 Jahre gebraucht, um einen wichtigen Schritt zu gehen: „Demnächst stelle ich den Antrag auf die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Einbürgerungsunterlagen habe ich schon zu Hause.6.

Dann wird auch das richtige Geburtsdatum im Pass stehen. Jahrelang glaubte er, am 10. Mai 1955 das Licht der ungarischen Welt erblickt zu haben. Erst viele Jahre später sagte seine Mama: „Du bist am Muttertag, am 8. Mai, geboren worden.“ Damals sei die Geburtsstation des Krankenhauses gerade umgezogen. Und in der damit verbundenen Hektik seien alle in diesen Tagen zur Welt gekommenen Babys als Geburten des 10. Mai eingetragen.

