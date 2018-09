Margot Deetz leitet seit 25 Jahren die Vehlefanzer Bibliothek

Wiebke Wollek

Vehlefanz Ein Beruf, der nichts mit Mathe oder Physik zu tun hat, sollte es sein. So beschloss es Margot Deetz Ende der 70er-Jahre. Um Bibliohekarin zu werden, ging die Eichstädterin zum Studium nach Leipzig. Heute leitet sie seit 25 Jahren die in der Nashorn-Grundschule Vehlefanz beherbergte Bibliothek.

„Haben Sie ein Buch über alte ägyptische Schiffe?“ wird Margot Deetz von einem Jungen gefragt, der die Pause zwischen zwei Unterrichtsstunden nutzt, um sich neue Lektüre zu beschaffen. „Na, komm mal mit“, entgegnet die Bibliothekarin und huscht mit dem Kind die Treppen ins Obergeschoss hinauf. Kurze Zeit später steht der Kleine wieder unter am Tresen. „Haben Sie auch ein Buch über Modell-Lokomotiven?“ Wieder geht es nach oben. Margot Deetz wird schnell fündig, registriert die gewünschten Bücher und verabschiedet den Jungen. Margot Deetz kennt die Namen ihrer treuen Besucher. Wer seinen Bibliotheksausweis vergessen hat, kommt trotzdem dran.

Insgesamt sind in der Vehlefanzer Bibliothek und der 2006 eröffneten Zweigstelle in der Bötzower Grundschule 915 Nutzer registriert. Mehr als 21 000 Medien stehen zur Verfügung. Neben Büchern können unter anderem auch Zeitschriften, CDs, DVDs oder Nintendo-Spiele ausgeliehen werden.

Eine so große Vielfalt gab es im Herbst 1993 noch nicht. Die Eröffnung der Schulbibliothek erfolgte kurz nachdem die Grundschule den großen Neubau an der Bärenklauer Straße bezogen hatte. Wäre der damalige Schulleiter Hubert Gediga damals nicht auf die junge Bibliothekarin zugegangen, so hätte Margot Deetz ihren Traumberuf möglicherweise an den Nagel gehängt. Denn die Zeit kurz nach der Wende war turbulent und bedeutete für viele Arbeitnehmer das Aus ihres beruflichen Weges. Auch Margot Deetz blieb von Arbeitslosigkeit nicht verschont.

Geboren in Hennigsdorf wuchs Margot Deetz auf dem Eichstädter Bauerngehöft ihrer Eltern und Großeltern auf. Kurz vorm Abitur in Hennigsdorf fasste sie beim Blättern durch ein Berufsberatungs-Buch den Entschluss, Bibliothekarin zu werden. „Ich wollte nichts mit Mathe oder Physik machen, eher mit Deutsch“, erzählt die heute 60-Jährige. Als Elftklässlerin brachte sie ein Praktikum in der Oranienburger Stadt- und Kreisbibliothek ihrem Ziel einen entscheidenenden Schritt näher. Denn die damalige Leiterin Hanna Spiegel verhalf ihr nach dem Studium in Leipzig zu ihrer ersten Stelle. Margot Deetz sollte Anfang der 80er-Jahre eine Zentralbibliothek in Liebenwalde aufbauen. Dort angekommen verliebte sie sich nicht nur in das kleine Städtchen, sondern auch in ihren Mann, mit dem sie zwei Söhne hat.

Gerne wäre sie in Liebenwalde geblieben, doch die Wende 1989 machte der jungen Mutter einen Strich durch die Rechnung. Bibliotheken wurden zur freiwilligen Aufgabe der Kommunen. Als ABM-Kraft war Margot Deetz am Aufbau einer Bibliothek in der Liebenwalder Grund- und Gesamtschule beteiligt. Danach war sie ein halbes Jahr arbeitslos. Die Zeit nutzte sie für Fortbildungen und den Umzug der Familie zurück auf den Hof ihrer Eltern in Eichstädt. „Ich wollte damals auf Schulsekretärin umsatteln“, erzählt sie. „Die Unterlagen dazu hatte ich schon besorgt.“

Eines Sonntagvormittags – Margot Deetz war gerade im Garten beschäftigt – stand plötzlich Schulleiter Hubert Gediga vor ihr. Er hatte sich für seine Grundschule eine Bibliothek gewünscht und von Margot Deetz erfahren. Gemeinsam fuhren sie zum noch nicht ganz fertigen Schul-Neubau und besichtigten den Raum, in dem sich ein Teil der Bibliothek bis heute befindet. Für Margot Deetz entpuppte sich die neue Stelle gleichermaßen als Glücksfall und Herausforderung. Sie war fortan nicht nur für Tausende Bücher, sondern auch für die Organisation von Kulturveranstaltungen zuständig – bis heute.

Das 25-jährige Jubliäum von Schule und Bibliothek wird am Montag, 24. September, mit geladenen Gästen im Schul-Foyer gefeiert.