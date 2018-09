Nach Beschwerden: Stadt lässt Bank abschrauben

Roland Becker

Velten (MOZ) Ungemütlich war es am Dienstagabend für die Jugendlichen, die sich in ihrer Freizeit am Kommunikationszentrum treffen. Ihre Bank vis-á-vis des Eingangs war verschwunden. „Wir haben diese als erste Sofortmaßnahme abmontieren lassen“, berichtete Stadtsprecherin Ivonne Pelz. Das sei eine erste Reaktion auf Beschwerden von Veltenern und auf zahlreiche Fälle von Vandalismus. Zwar verweist Pelz darauf, dass sich der Großteil der Jugendlichen auch an diesem Treffpunkt unauffällig verhalte. Es gebe aber einige, die immer wieder randalieren. Die Palette reiche vom Zerschlagen der Brandmelder über Vandalismus in den Toiletten des Kommunikationszentrums bis zum Pinkeln an die Wände. „Es kann nicht akzeptiert werden, wenn Besucher der Bibliothek nur noch ungern diesen Platz passieren oder wenn Kinder wegen der sich dort aufhaltenden Jugendlichen Umwege fahren“, so Pelz.

Auch im Sozialausschuss wurde die Situation der Jugendlichen in der vorigen Woche thematisiert. Berichtet wurde davon, dass an der Rampe zum Parkhaus an der Poststraße sowie vorm Kommunikationszentrum Jugendliche Alkohol und Drogen konsumieren. An jenem Abend hatte es noch geheißen, dass es keine Lösung sei, Bänke abzuschrauben, um die Jugendlichen zu vertreiben. Die fürs Soziale zuständige Vize-Bürgermeisterin Kerstin Husarzewsky hatte von „sehr betrunkenen Jugendlichen um 15, 16 Uhr auf dem Gummiplatz“ (zwischen Rathaus und Turnhalle/Anm. d. Red.) und sogar von geplanter Gewalt gesprochen: „Das geht bis dahin, dass sich zu Schlägereien verabredet wird.“

Im Fall von Alkohol- und Drogenkonsum werde die Polizei verständigt, so die Vize-Bürgermeisterin. Doch obwohl Husarzewsky von solchen Vorfällen berichtete, konnte die Polizei keine Einsätze bestätigen. Der Gummiplatz als Treffpunkt sei den Revierpolizisten bekannt, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Als Schwerpunkt für Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten seien aber weder der Gummiplatz noch das Areal vor dem Kommunikationszentrum bekannt. Andererseits heißt es im Rathaus, dass Anwohner wegen Lärm schon häufiger die Polizei gerufen hätten.

Im Sozialausschuss monierte Susanne Mihatsch (Akiv für Velten): „Die Streetworker von der Oase haben keinen Draht zu diesen Jugendlichen.“ Ganz so scheint es nicht zu sein. Laut Pelz hätten ihr die Jugendclub-Mitarbeiter gesagt, dass viele im Sommer Treffpunkte im Freien bevorzugen, im Winter aber den Club besuchen. Außerdem sollen es die Sozialarbeiter gewesen sein, die die von Husarzewsky erwähnte Verabredung zur Schlägerei entschärften. Die Streetworker haben laut Pelz berichtet, dass es vor ein paar Wochen zwischen einigen Jugendlichen zu einer heftigen verbalen Auseinandersetzung gekommen sei. Daraufhin habe es geheißen: „Das tragen wir zwei Tage später anders aus.“ Jugendarbeiter hätten von Zeit und Ort dieser Verabredung erfahren und nahe des Rathausplatzes zwei voneinander getrennte Jugendgruppen angetroffen. Die Situation habe vor Ort geklärt werden können.

Binnen Monatsfrist wollen Polizei, Ordnungsamt und Clubmitarbeiter beraten, wie die Probleme gelöste werden können, sagte Pelz. Außerdem soll es ein Treffen mit Jugendlichen geben, um zu erfahren, „wo der Schuh drückt“.