MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) An der Auffahrt in Höhe Müllrose zur Autobahn A 12 kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Motorradfahrer verletzt wurden. Nach ersten Angaben soll der Fahrer eines Autos die beiden aus Großbritannien stammenden Männer mit seinem Wagen abgedrängt haben. Die Motorradfahrer kollidierten und stürzten anschließend mit ihren Maschinen auf der Autobahn um. Der PKW-Fahrer flüchtete unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, meldet die Agentur CityNewsTV.