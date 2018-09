Türöffner für Studio Uckermark

Kinoerlebnis im Sonnenuntergang: Der Burgberg in Stolpe bot die romantische Naturkulisse für das internationale Filmfestival „Wonderous Stories“, mit dem der Londoner Filmemacher Marcel Grant offiziell einen Fuß in die Uckermark setzte. © Foto: Daniela Windolff

Stolpe (MOZ) Drei Tage und drei Nächte lang wurde Stolpe zum Kinosaal unter freiem Himmel. Das internationale Filmfestival brachte Filme aus aller Welt, Filmemacher und Publikum zusammen. Es soll das öffentliche Startsignal sein für das Projekt eines Filmparks mit modernen Studios für unabhängigen Film.

Kaum sind die Film-CDs wieder eingepackt, die Leinwände zusammengerollt und die Zelte abgebaut, ziehen die Initiatoren um den Londoner Filmemacher Marcel Grant Resümé, was man verbessern und wie man noch mehr Besucher anlocken kann und sie schmieden Pläne für das zweite Independent Festival „Wonderous stories“ in Stolpe. Denn dass das kommen soll, steht fest. „Das Ziel war vor allem, die Menschen aus Stolpe und der Umgebung einzubeziehen und ihnen etwas zu bieten, das ihnen gefällt, denn es soll ihr Festival sein! Ich war persönlich überwältigt von der freundlichen Aufnahme und dem „good will“ aller, die dabei waren. Die chinesischen Gäste gaben dem Festival zusätzlich eine einzigartige Atmosphäre. Hoffentlich sehen wir uns alle im nächsten Jahr wieder“, sagt Marcel Grant.

Er hat mit Stolpe einen Glücksgriff gemacht, wie er betont und mit der Festival-Premiere einen Fuß in die Tür zur Uckermark gesetzt. Hier will er die Filmstudios Uckermark aufbauen, die unabhängigen, experimentellen Filmemachern die Möglichkeit geben, Filme abseits des Mainstreams und der Filmindustrie auch mit kleinem Budget zu produzieren und mit Filmfestivals eine öffentliche Bühne zu finden. Grant will den Nischenfilm aus der Ecke holen. Im nächsten Jahr soll es losgehen. 2020 hofft er, die Studios eröffnen zu können. Unterstützt wird das Projekt von der Stadt Angermünde, dem Investor Center Uckermark und der Investitionsbank Brandenburg. Das Festival sollte Grants Philosophie erlebbar machen. Bei Anne-Marie Hildebrandt aus Stolpe ist diese Idee angekommen. „Jetzt habe ich wirklich begriffen, was in Stolpe entstehen soll. Keine Auslagerung von Filmstudios aus Babelsberg oder Berlin, weil es dort zu eng wird, sondern wirklich etwas Eigenes für neue Filmkunst. Das finde ich super. Auch für unser Dorf und die Region“, erzählt sie nach dem Festival, von dessen Atmosphäre sie begeistert ist. Auch Stolpes Ortsvorsteher Burkhard Grambauer, der wie viele Einwohner jeden Abend auf den Burgberg pilgerte, freut sich, dass der Filmpark nun doch keine Utopie bleibt.

Dass bei einem internationalen Filmfestival viel Englisch gesprochen wird, daran gewöhnen sich die Uckermärker. Es wird mit Gesten und Lächeln kommuniziert, wie es die Filmgäste aus China vorleben, ob bei Aufführungen bemerkenswerter chinesischer Filme, wie der Vier-Stunden-Streifen „An Elephant sitting still“, oder an der Popcornmaschine. Sie wohnten am Fuße des Grützpotts im Zeltlager, in Festivalkreisen liebevoll „China-Town“ genannt.

Persönliche Begegnungen zwischen Publikum und Filmleuten machen neben der ungezwungenen Atmosphäre den Unterschied aus zwischen normalem Open Air Kino und einem Festival. Als Hauptfilme wurden deutschsprachige Filme ausgewählt, zum Teil Erstaufführungen. Dazu gehören die „Datsche“ von Lara Hewitt und „Draußen in meinem Kopf“ von Eibe Madleen Krebs, die dafür nach Stolpe gekommen ist. Der Film erzählt die wahre Geschichte des an Muskeldystrophie leidenden Sven, der sterben wird, großartig unsentimental gespielt von jungen Pfleger Christoph, berührend gespielt von Nils Hohenhövel, der im freiwilligen sozialen Jahr völlig unvorbereitet mit dieser Situation konfrontiert wird. Hohenhövel erhielt als Schauspielabsolvent hier seine erste Hauptrolle. Von ihm wird man sicher noch hören. Wie auch vom Filmfestival Stolpe als Name für Filmentdeckungen in der außergewöhnlichen Kulisse am Burgberg des Grützpotts.