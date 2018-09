MOZ

Nordwestuckermark (MOZ) Ein 16-Jähriger ist am Dienstagabend in der Gemeinde Nordwestuckermark beim Fahren mit einer gestohlenen Simson 51 ertappt worden. Um eine Probefahrt zu unternehmen, nahm der Jugendliche das Kennzeichen von einem Roller ab und brachte dieses an dem Moped an. Der junge Mann hat außerdem keinen Führerschein.