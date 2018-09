MOZ

Prenzlau Syrer sind in dieser Woche in Prenzlau mit ausländerfeindlichen Sprüchen beleidigt worden. Zunächst wurden eine 20-Jährige und ein 23-Jähriger mit Kind an der Badestelle Schleuse angegriffen. Danach ist der 23-Jährige erneut in der Steinstraße beschimpft worden.