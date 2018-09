Energiebündel und Sängerin: Johanna Zeul kommt nach Birkenwerder

Claudia Duda

Birkenwerder (MOZ) Es heißt: Johanna Zeul schläft mit den Fingern in der Steckdose. Die preisgekrönte Sängerin und Liedermacherin hat ein neues Album im Gepäck, wenn sie am Freitagabend in der katholischen Kirche in Birkenwerder ein Konzert gibt.

Sie hat sich ihre Freiheit und Frische bewahrt, die in einer Zeit der Kopien und glatten Pop-Produktionen, selten geworden ist. Mit ihrer positiven Energie transportiert sie Emotionen und Themen unserer Zeit und Welt. Intelligente deutsche Texte und eingängige Melodien, zarte Liebeserklärungen und wilde Feuerwerke wechseln sich zielsicher ab. Ihre Gitarre bearbeitet Johanna wie eine afrikanische Trommel.

Aus ihrer Mimik, Stimme und Körpersprache sprechen kindlicher Ernst und Hintersinn, Charme und Sexappeal, sowie immer wieder auch rockige, ironisch-komische Überdrehtheit. Die Wirkung ist: Sofort ansteckend. Damit hat die Liedermacherin bereits zahlreiche Preise wie zum Beispiel den Rio Reiser Songpreis und den Udo Lindenbergs Panikpreis abgeräumt.

Das zeigte Johanna Zeul vor einiger Zeit beispielweise auch bei ihrem Auftritt beim Bundesvision Songcontest, als sie mit ihrem Song „Sandmann“ für Sachsen-Anhalt antrat. Damals schrieb der Spiegel: „Bester Auftritt: Johanna Zeul“. Der Veranstalter verspricht: Wer hier nicht mit einem Lächeln und Freude im Bauch nach Hause geht, muss ein Roboter oder eine Puppe sein.

Das Konzert mit Johanna Zeul beginnt am Freitag, 7. September um 20 Uhr in der Pfarrkirche, St. Theresia in Birkenwerder in der Schützenstraße 12. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.