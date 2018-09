Bagger schüttet in Schleuse Wasser auf Bootsführerin

GZ

Bredereiche (MOZ) Mit einem Kubikmeter Wasser hat ein Baggerfahrer bei Bauarbeiten am Dienstagnachmittag eine Sportboot und dessen 56-jährige Führerin übergossen. Die Frau hatte nach Angaben der Polizei zuvor offenbar das Haltesignal des Bauführers übersehen oder nicht erkannt. Die Frau kam ins Straucheln und verletzte sich. Sie wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. In der Kajüte wurden laut Polizei Gegenstände beschädigt und unbrauchbar gemacht. Die Bauarbeiter sollen die Frau auch beleidigt haben. Die Polizei nahm eine Anzeige gegen die Bauarbeiter wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr auf.