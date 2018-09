Wie Prognosen schaden können

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Mit der Zukunft der ländlichen Regionen vor dem Hintergrund des demographischen Wandels beschäftigt sich eine Enquete-Kommission des Brandenburger Landtages. In der vergangenen Woche tagte sie öffentlich in Ketzin/Havel zum Thema Stadt-Umland-Wettbewerb. Ziel war es, mit Fachleuten unter anderem darüber zu beraten, ob dieses Instrument den ländlichen Raum beleben kann.

Im 2015 in Brandenburg gestarteten Stadt-Umland-Wettbewerb bekamen 16 von 46 eingereichten Beiträgen EU-Mittel – rund 60 Millionen Euro. Ketzin/Havel war nicht unter den geförderten, wie Bürgermeister Bernd Lück enttäuscht sagte. „Wir hatten den Antrag als Kommunale Arbeitsgruppe Osthavelland (KAG) gestellt, in der Ketzin/Havel unter anderem mit Falkensee, Wustermark und Nauen seit zehn Jahren zusammenarbeitet. Unser gemeinsames Ziel ist es, ein regionaler Wachstumskern zu werden. Deshalb haben wir am Wettbewerb teilgenommen“, begründete er. Ketzin habe einen Monat fast die halbe Verwaltung beschäftigt, um die erforderliche Zuarbeit zu leisten, die war dem Teil Tourismus gewidmet. „Leider hat es uns nichts gebracht“, ist Lück enttäuscht. Die KAG habe nicht die nötige Punktzahl erreicht, eine detaillierte Begründung habe es nicht gegeben, fügte er hinzu.

Und welchen Nutzen hat der Stadt-Umland-Wettbewerb angesichts der geflossenen 60 Millionen Euro gebracht? Auf diese Frage der Redaktion an die Kommission antwortete Sven Schröder (AfD): „Wie sich der Wettbewerb auf die Dörfer auswirkt, weiß man noch nicht. Es ist noch nichts Klares zu erkennen. Man kann noch keine Aussagen über die Ausstrahlung in die Dörfer treffen“. Anders lautende Antworten gab es nicht.

Ein anderes Thema: Für Ketzin/Havel lagen die offiziellen Prognosen für die Einwohnerzahl weit neben der Realität. Das habe erhebliche negative Auswirkungen auf die finanziellen Landeszuweisungen, sagte der Bürgermeister nach der Beratung der Kommission. Bereits Ende 2000 betrug die Einwohnerzahl laut Einwohnermeldeamt 6.442 (Prognose: 6.000) und Ende 2016 sogar 6.531 - die Prognose gestand der Stadt nur 5.500 Einwohner zu. „Prognosen irren fast immer“, sagte Professor Klaus Friedrich, Sachverständiger für die CDU in der Kommission. Je kleinräumiger sie seien, je fehlerhafter sind sie.

Hat Ketzin/Havel einfach Pech gehabt? Kommissionsvorsitzender Wolfgang Roik (SPD) bestätigte auf Nachfrage diese Fehlprognose. „Ich werde nicht müde darauf hinzuweisen, dass wir jetzt ein Hoch haben“, sagte er bezüglich der Einwohnerzahlen im ländlichen Raum. Der Grund seien die Rückkehrer, weil es hier gute Angebote gäbe, beispielsweise in der Kinderbetreuung. Außerdem nutzten Einwohner großer Städte die günstigen Konditionen für den Bau von Wohneigentum im Umland. Das sei allerdings für viele damit verbunden, zur Arbeit pendeln zu müssen. Dieser Trend werde abebben, prognostizierte der Politiker. Wie Lück sagte, rechne inzwischen der Landkreis mit den realen Einwohnerzahlen und berücksichtige den Trend. So könnte Ketzin/Havel im Jahre 2020 mit 7.100 Einwohnern rechnen. Ab 2025 werde die Einwohnerzahl der Stadt allerdings wieder sinken.