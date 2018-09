Nachbesserungen gewünscht

Norbert Faltin

Nauen Der Landkreis Havelland überarbeitet derzeit das Buskonzept für das weitere Havelland. Jüngst gab die Stadt Nauen ihre Stellungnahme zum neuen Verkehrskonzept beim Landkreis ab. Darin begrüßt die Stadtverwaltung das vorgelegte Konzept und die darin aufgenommenen Vorschläge für die Verbesserung des ÖPNV-Angebots auf den Linien 680 und 659. Die Stadtverwaltung sieht aber zusätzlichen Verbesserungsbedarf insbesondere für die Ortsteile Bergerdamm und Tietzow sowie auf der Linie 660.

„Für die Stadt Nauen ist das neue Buskonzept gerade in den Ortsteilen ein wichtiges Thema. Nauen ist als Mittelzentrum im zentralen Teil des Landkreises besonders darauf angewiesen, für ihre Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die vielen Arbeits- und Ausbildungspendler auf ein leistungsstarkes ÖPNV-Angebot vertrauen zu können“, unterstrich Bürgermeister Manuel Meger (LWN).

Gunther App, Sachgebietsleiter Stadtentwicklung, ergänzte: „Die im aktuellen Fahrplan als Rufbusfahrten bestehenden Angebote auf der Linie 660 nach Groß Behnitz, Klein Behnitz und Wachow sind in den normalen Plan aufzunehmen. “ Dies würden die Abrufzahlen rechtfertigen, so App.

Auch für die Verbesserung der Anbindung von Bergerdamm sollte die Linie 664 verdichtet werden. Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen des Buskonzepts für die Linie 680 sei eine Führung der Linie über die B 5 gegebenenfalls nicht mehr nötig. Die Linie 664 sollte als Rundlinie ab Bahnhof Nauen über Hertefeld, Lager, Hanffabrik und über Hertefeld zurück zum Bahnhof Nauen geführt werden. Aus Sicht der Stadtverwaltung ließen sich dadurch Fahrkilometer einsparen, so dass eine Verdichtung ohne erhebliche Mehrkosten möglich sein könnte.

Optimierungsbedarf für die Busverbindungen bestehe laut Bürgermeister Meger auch hinsichtlich ihrer Verknüpfung mit dem Schienenpersonennahverkehr (SPNV). „Hier gibt es bei zu vielen Verbindungen eine schlechte Anbindung vom bzw. an den Zug im Bahnhof Nauen. Häufig handelt es sich dabei nur um wenige Minuten“, sagte er. „Mittelfristig ist die Stadt Nauen angesichts der neuen Wohngebiete im Süden und Südwesten der Kernstadt daran interessiert, die Linienführung des Stadtbusses 666 zu verändern und zu optimieren.“ Über die Linienführung – gegebenenfalls Teilung in eine Linie A und eine Linie B, sowie die daraus resultierende Kostenbeteiligungen der Stadt sollte frühzeitig das Gespräch begonnen werden. „Die Stadt Nauen steht dafür zur Verfügung“, betonte Meger.

Bis zum 31. August hatten auch Bürger die Gelegenheit, Anregungen und Hinweise zu den Busverbindungen in Nauen an den Landkreis zurückzumelden. Mit Veröffentlichung des ersten Konzept-Entwurfes Anfang Juni hatte sich gezeigt, dass die Kernstadt Nauen und ihre Ortsteile noch nicht ausreichend von den Veränderungen profitieren konnten. Nach Beendigung des öffentlichen Beteiligungsverfahrens wird das Konzept überarbeitet und in neuer Fassung dem Wirtschaftsausschuss am 14. November und dem Kreistag am 10. Dezember zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Umsetzung des Konzeptes soll dann 2019 erfolgen.