Polizei kann Autodiebe nicht stoppen

Tilman Trebs

Oberkrämer (OGA) Der Polizei sind in der Nacht zu Mittwoch drei mutmaßliche Autodiebe entwischt.

Ein Anwohner hatte das Trio gegen 3.30 Uhr beobachtet, als es am Bärenklauer Schwarzbärweg drei dort abgestellte Autos inspizierte. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Auf der Anfahrt kam den Beamten ein BMW mit Berliner Kennzeichen entgegen, der mit hohem Tempo in Richtung Vehlefanz flüchtete. Die Polizei legte an der Autobahnzufahrt Oberkrämer einen Nagelgurt aus, um den Wagen zu stoppen. Der Fahrer setzte die Flucht aber unbeirrt fort. Die Polizisten verloren den Wagen aus den Augen. Gegen 7 Uhr meldete sich ein Bauarbeiter bei der Polizei, der am Autobahnkreuz Oranienburg einen BMW mit drei zerstörten Reifen entdeckt hatte. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Wagen vor drei Wochen in Teltow-Fläming gestohlen worden war. Die angebrachten Kennzeichen waren Ende August im Kreis Oder-Spree entwendet worden. Am Schwarzbärweg in Bärenklau, wo die Männer beobachtet worden waren, und am Waschbärweg wurden ein beschädigter Mercedes und ein BMW festgestellt, von dem die Stoßstange abgebaut worden war. Außerdem stand die Motorhaube offen.