Frank Bommert will wieder in den Landtag

Burkhard Keeve

Kremmen (MOZ) Kariertes Hemd, offener Blick, kurze, immer noch dunkle Haare. Da sei nichts gefärbt, lacht der 57-Jährige die peinliche Frage weg. Frank Bommert ist bereit. Noch einmal will der Sommerfelder Unternehmer fünf Jahre seiner Lebenszeit für die Politik zu opfern. Seit 2009 ist Bommert Brandenburger Landtagsabgeordneter.

Seine christdemokratischen Parteigenossen ebneten ihm für eine dritte Runde am Dienstagabend den Weg. Anfang September 2019 haben dann die Wähler das Wort. Zur Wahlkreisversammlung des großen Wahlkreises 7, zu dem Kremmen, Oberkrämer, das Löwenberger Land, Velten und Hennigsdorf gehören, kamen 29 von 143 stimmberechtigten CDU-Mitgliedern auf den Spargelhof in Kremmen. Frank Bommert kam auf 26 Ja-Stimmen. Zwei Mitglieder waren gegen ihn, einer enthielt sich – vermutlich er selbst.

Bommert sieht sich mehr als Pragmatiker, denn als Theoretiker. Lieber sind ihm kurze Wege und direkte Gespräche als ewige Debatten, um zum Ziel zu kommen. Dennoch hat er auch den langen Atem gelernt, den Politik oft erfordert. So habe er sich zum Beispiel mehrere Jahre lang, auch von der Oppositionsbank aus, für die Meistergründungsprämie eingesetzt, bis sie von Rot-Rot eingeführt wurde. „Man muss ständig höhlen, die Themen warmhalten, so kann man etwas für die Region erreichen“, sagt Bommert über seinen Job als Landespolitiker. Das mache ihm immer noch Spaß.. Um die eigene Firma kümmere sich vornehmlich der Sohn.

Natürlich will er 2019 den Politikwechsel, im Land und im Kreistag, wo er auch Abgeordneter ist. Er sieht Chancen dafür. Für die Stabilität in Oberhavel wünscht er sich weiterhin eine große Koalition mit der SPD, allerdings nicht mehr Junior-, sondern als Seniorpartner. Mit den Linken will er nicht regieren, weder im Kreis noch im Land. (bu)