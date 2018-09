Gläserner Anbau für Grüneberger Kita

Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Das Löwenberger Land empfiehlt sich vor allem jungen Familien als Wohnstandort im Grünen. Eine Folge dessen ist eine Auslastung von 90 bis sogar 110 Prozent in den gemeindlichen Kindereinrichtungen. Darauf muss und will die Gemeinde reagieren, unter anderem mit dem Aus- und Neubau von Kindereinrichtungen.

Was geplant ist, darüber informierte die Verwaltung die Mitglieder des Sozialausschusses am Dienstag. Als Wohnstandorte nachgefragt sind vor allem Nassenheide, Grüneberg und Teschendorf. Deshalb konzentriert sich die Planung auch auf diese drei Ortsteile. Fest steht, dass das Kitagebäude in Teschendorf keine Zukunft mehr hat. Deshalb soll dort, wo sich derzeit noch der Bolzplatz befindet, ein neues errichtet werden. Nach der Wahl des Standortes geht es nun in die weitere Planung. Doch zwei bis drei Jahren werden bestimmt noch vergehen, bis das Haus steht.

Eine Entspannung erhofft sich die Gemeinde in Nassenheide, wenn dort die Gesellschaft für Familien- und Jugendhilfe das Kindergästehaus zu einer Kita umbaut. Die Gesellschaft geht von einer Eröffnung bereits im kommenden Jahr aus.

Der dritte Bauplatz ist die Erweiterung der Grüneberger Kita mit einem eingeschossigen Anbau. Auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern sollen Küche, Speisesaal und Gruppenräume entstehen. Vorgeschlagen wird vom Architektenbüro eine zweigeteilte Bebauung mit einem geschlossenen Gebäudetrakt, im dem Küche und Technik unterkommen, und einem verglasten und damit lichtdurchfluteten Bereich für die Gruppenräume.

Als mögliche Standorte kommen die Grünfläche vor der Giebelwand der Kita am Dorfanger und ein Anbau auf der Rückseite des Gebäudes infrage. Dass sich die Mitglieder des Sozialausschusses, wie zuvor schon der Ortsbeirat und der Kitaausschuss, für den Anbau auf der Grünfläche entschieden, hat drei Gründe – finanzielle, logistische und räumliche. Denn die Realisierung des Anbaus auf der Hofseite würde zu Lasten das Schulhofes und der Spielflächen gehen. Das wollen die Kommunalpolitiker auf keinen Fall. Zwar sei es auch um das Grün vor dem Haus schade, doch entfalle dort keine Spielfläche, hieß es.

Verteuert hätte sich der Anbau auf der Hofseite dadurch, dass zuvor das angrenzende Nebengebäude und die Terrasse hätten weichen müssen. Rund 100 000 Euro mehr wären notwendig gewesen, um die Arbeiten zu erledigen.

Aus logistischer Sicht spricht für die von der Straße aus gut zu erreichende Baustelle vor der Schule, dass diese schnell erreicht sowie gesichert werden kann, die Anlieferung von Baumaterialien keine Probleme bereitet und der Schul- und Kitabetrieb nicht zusätzlich behindert wird.

Deshalb empfehlen auch die Mitglieder des Sozialausschusses der Gemeindevertretung, den geplanten einstöckigen Anbau vor den Giebel des Gebäudes zu platzieren.