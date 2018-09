Ankläger fordert lebenslange Haftstrafen

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Renee G. und Steve Z. wird vorgeworfen, den 54-jährigen Jörg S. in der Nacht zum 23. August 2017 mit insgesamt 72 Stichen und Schnitten ermordet zu haben. Beide beschuldigen sich gegenseitig. Staatsanwalt Benjamin Besson sah es am Mittwoch im Neuruppiner Landgericht aber als erwiesen an, dass Renee G. die treibende Kraft bei der Tat war. Als ein Streit eskalierte, habe er das Opfer zuerst gegen den Kopf geschlagen, dann getreten und schließlich über Stunden auf ihn eingestochen und ihn zu Tode gequält. Die meiste Zeit soll S. bei Bewusstsein gewesen sein. Steve Z. beteiligte sich an dem Angriff, half später, die Leiche in eine Mülltonne zu legen und den Tatort zu säubern, so Besson. Er war es auch, der nach dem 12. September, als die Polizei den toten Jörg S. fand, ein Geständnis ablegte.

Der Staatsanwalt beschuldigte Renee G. des gemeinsamen Mordes aus Mordlust und in „grausamer Begehensweise“. Die Mehrzahl der Verletzungen habe er dem Opfer zugefügt – auch die, die zum Tod des 54-Jährigen geführt haben, so Besson. Es sei G. um die Qual gegangen, über das Töten hinaus. Der 37-Jährige habe aus Freude am Tod eines Menschen gehandelt. Daher forderte die Staatsanwaltschaft für G. nicht nur lebenslange Haft. Er will erreichen, dass im Urteil die besondere Schwere der Schuld festgeschrieben wird. Das bedeutet, dass G. nicht nach 15 Jahren aus der Haft entlassen werden könnte. Des Weiteren fordert die Staatsanwaltschaft, den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung ins Urteil einfließen zu lassen.

Auch Steve Z. wird gemeinschaftlicher Mord aus niederen Beweggründen und mit „grausamer Ausführung“ vorgeworfen. Er habe das Opfer benutzt, um seine „stets latenten Aggressionen“ auszuleben, so Besson. Doch auf eine besondere Schwere der Schuld verzichtete der Staatsanwalt.

