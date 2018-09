IHP stellt die Weichen Richtung Zukunft

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das IHP legt am Sonnabend den Grundstein für die Technologien von morgen. Und zwar ganz wörtlich. Mit einem symbolischen Akt zum Tag der offenen Tür beginnen die Arbeiten zur Erweiterung des Reinraums – dem Herzstück des Leibniz-Instituts für innovative Mikroelektronik.

Tatsächlich laufen die Vorbereitungen für den offiziellen Baustart bereits seit Wochen. Die Baustelle im Technologiepark in Markendorf-Siedlung ist nicht zu übersehen. Linkerhand des IHP-Hauptgebäudes tut sich eine große Grube auf. Auch die ersten Betonteile stehen schon. So richtig los gehe es allerdings erst Anfang nächsten Jahres, sagt Prof. Dr. Bernd Tillack, wissenschaftlich-technischer Geschäftsführer des Forschungsinstituts. „Man muss sich das wie eine Operation am offenen Herzen vorstellen. Das Gebäude wird erweitert, die Technik und die Labore werden miteinander verbunden. Gleichzeitig muss unser Reinraum während der Ausbauphase voll funktionsfähig bleiben“, erklärt er. Bereits kleinste baubedingte Erschütterungen hätten Einfluss auf die empfindlichen Geräte. „Deshalb müssen die Bauarbeiten und der Forschungsbetrieb ganz genau aufeinander abgestimmt sein. Die logistischen Herausforderungen sind groß.“

Der Reinraum ist das technologische Herz des IHP; eine streng kontrollierte Umgebung, in der über Filter die Zahl der Staubpartikel und Keime so niedrig wie möglich gehalten wird – nicht mehr als ein Fremdteilchen pro Kubikfuß Luft sind erlaubt. Erst der nahezu staubfreie Raum macht die Fertigung und Bearbeitung von Milliarden winzig kleiner elektronischer Bauteile wie Transistoren oder Dioden erst möglich. Gleiches gilt für die Entwicklung neuer Technologien im Nanobereich.

Zurzeit bietet der Reinraum am IHP 1000 Quadratmeter Platz für Labore und Maschinen. Im Zuge der strategischen Erweiterung sollen 500 Quadratmeter dazukommen. Finanziert wird die Investition mit einem Volumen von 14,3 Millionen Euro von Bund und Land sowie aus Mitteln des Europäischen Strukturfonds. Bis Ende 2020 sollen die Arbeiten am Gebäude unter der Federführung des Architekturbüros Henn weitgehend abgeschlossen sein.

Für Bernd Tillack steht der Anbau unter der Überschrift: IHP 2030. „Mit der Erweiterung schaffen wir die experimentelle Basis für neue Forschungsthemen“, erläutert er. Dazu zählt er unter anderem die Entwicklung von Bauteilen für künftige drahtlose Kommunikationstechnologien. Ein großes Zukunftsfeld sei hier die Quantentechnologie, so Bernd Tillack. Ziel der Forschung am IHP sei eine noch sicherere und schnellere Übertragung weitaus größerer Datenmengen als heute. Als wegweisend bezeichnet Tillack in diesem Zusammenhang die Einbindung des IHP in die Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland; ein vom Bundeswissenschaftsministerium geförderter Verbund von Fraunhofer- und weiteren Forschungsinstituten. „Dass Deutschland im globalen Wettbewerb seine Kapazitäten im Bereich Mikroelektronik bündelt, ist extrem wichtig. Und wir als IHP sind mittendrin.“

Neben der Forschung an Höchstfrequenz-Schaltungen werden am Institut auch Prototypen und Lösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche entwickelt und über die IHP Solutions GmbH verwertet. Von Sensoren für die Medizintechnik über selbstlernende Systeme für autonomes Fahren bis hin zu strahlenresistenten Mikrochips für die Raumfahrt.

Von den Innovationen aus Frankfurt können sich Interessierte an diesem Sonnabend selbst ein Bild machen. Das IHP lädt von 10 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Die rund 325 Mitarbeiter aus 30 Nationen zeigen Arbeitsplätze, Labore und den Reinraum. Erneut findet der Tag der offenen Tür auf Deutsch und Polnisch statt. Höhepunkt ist die Grundsteinlegung um 11 Uhr, zu der neben Oberbürgermeister René Wilke auch Ulrike Gutheil, Staatssekretärin im Wissenschaftsministerium des Landes, erwartet wird.

Programm:

- Von 10 bis 15 Uhr geben Mitarbeiter Einblicke in die Labore des Institutes. Angeboten werden auch Führungen durch den Reinraum. Langjährige Partner des Institutes präsentieren sich, von Hochschulen bis zu Wirtschaftsförderern. Außerdem stellen Auszubildende Berufsbilder am IHP vor, darunter angehende Mikrotechnologen, Mechatroniker und Fachinformatiker. - Die Festveranstaltung zur strategischen Erweiterung des Reinraumes mit Grußworten, und Musik beginnt um 11 Uhr.

- Jüngere Gäste können sich Experimente anschauen, bei Spielen gegeneinander antreten oder sich auf der Hüpfburg austoben. Die zweisprachige Kinderuniversität (deutsch-polnisch, ab 8 Jahre) befasst sich ab 11 Uhr mit dem Thema Licht.

- Weiterer Höhepunkt ist um 13 Uhr die Vergabe der Förderpreise durch den Förderverein. Ausgezeichnet werden Schülern und Studenten.

- Um 14.15 Uhr steht ein Meet&Greet mit IHP-Mitarbeitern auf dem Programm.