Frau verletzt Ex-Freund am Kopf

MOZ

Neuruppin Eine 53-Jährige hat ihren 65 Jahre alten Ex-Partner im Streit am Kopf verletzt. Die Frau suchte den Mann am Dienstagabend offenbar betrunken gegen 20 Uhr an dessen Wohnort auf und begann einen Streit. Es bleib jedoch nicht bei Worten. Die Frau schlug ihrem Ex mehrfach mit einem Schlüsselbund gegen den Kopf. Der Angegriffene zog sich eine blutende Wunde am Ohr sowie eine Beule am Kopf zu. Die Frau verließ anschließend die Wohnung. Der 65-Jährige erstattete Anzeige gegen seine Ex. Wie sich herausstellte, hatte sie ihn bereits am Vortag auf dieselbe Weise malträtiert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.