Drei Preußen-Tore, dreimal Tom Herrmann

Kai Beißer

Bad Saarow (MOZ) Was für ein Auftritt von Tom Herrmann: Der 18-jährige Stürmer von Preußen Bad Saarow schoss mit einem Hattrick den 3:0-Heimsieg in der Fußball-Landesklasse Ost gegen Blau-Weiss Markendorf heraus. Trainer Oliver Maaß war natürlich voll des Lobes für seinen Youngster, hob aber noch mehr die geschlossene Mannschaftsleistung hervor.

Das 1:0 unmittelbar vor der Pause war ein Sonntagsschuss amSamstagnachmittag: aus 26 Metern in den Dreiangel. Die beiden übrigen Treffer bereitete Christian Dobberack mustergültig vor (54., 90.), Herrmann brachte nur noch einzuschieben.

Das Ergebnis war am Ende schmeichelhaft für die Gäste, denn die Preußen hatten noch zahlreiche hochkarätige Möglichkeiten. So passte Alec Buderzum freistehenden Tim Strey, der aus sieben, acht Metern das lange Ecke anvisierte, aber Blau-Weiß-Keeper Piotr Dmuchowski parierte nicht nur in dieser Szene sensationell. Ebenfalls noch in der ersten Halbzeit traf Thomas Bemmann nach Vorarbeit von Dobberack den Ball nicht richtig. Nach dem Wechsel fischte der 32-jährige Pole – Maaß: „Für mich der beste Torwart der Liga“ – unter anderem einen Distanzschuss des Saarower Kapitäns Niklas Rottenberg aus dem Winkel.

Die Markendorfer kamen in der zweiten Hälfte lediglich zu einer nennenswerten Chance. Die größte hatte derweil KapitänLukas Herrmann in der 35.Minute vergeben, als er einen Elfmeter neben das Tor setzte. Bei einer Hereingabe war Abwehrspieler Jamie McEwan der Ball an die Hand gesprungen. „Den Elfmeter muss man geben“, sagte sein Trainer.

Die Gastgeber waren in jeder Hinsicht besser, profitierten dabei immer wieder von einfachen Ballverlusten der Rand-Frankfurter und fuhren zum Teil sehenswerte Konter. Die Gäste durften sich bei Dmuchowski bedanken, dass es beim 0:3 blieb.

Für beide Mannschaften geht es im Pokal weiter, jeweils bei Mannschaften aus der Kreisliga Süd: Blau-Weiss Markendorf tritt bereits am Freitag bei der Spielgemeinschaft SV Wellmitz/Coschener SV an, die Preußen spielen tags darauf, 15 Uhr, beim FSV Dynamo Eisenhüttenstadt II. „Wir nehmen das sehr ernst, wollen weit kommen“, betont Oliver Maaß.

Preußen Bad Saarow: Tommy Zinke – Alec Walter Buder (86. Philipp Schüler), Jamie Mc Ewan, Christian Schneider – Thomas Bemmann (82. Marek Noack), Jannik Rottenberg – Niklas Rottenberg, Christian Dobberack, Max Süßenbach, Tim Strey – Tom Herrmann (90. Niclas Dutschmann)

Schiedsrichter: Fabian Rademacher (Großbeeren) – Zuschauer: 52