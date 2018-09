Der Soli muss schnell abgeschafft werden

Berlin (MOZ) Solidarität ist ein großes Wort. Wer wollte nicht solidarisch mit Hilfsbedürftigen sein. Daher war es sehr trickreich von Theo Waigel als Bundesfinanzminister, den Zuschlag zur Einkommensteuer, der seit 1995 angeblich für den Aufbau Ost und damit für die Überwindung der deutschen Teilung erhoben wird, Solidaritätszuschlag zu nennen. Genau diese Zweckbindung gab es aber nie. Zudem fließen von Jahr zu Jahr immer weniger Mittel in den Osten.

Daher ist es überfällig, den Soli abzuschaffen. Spätestens Ende 2019, wenn der Solidarpakt II ausläuft, möglichst aber noch früher. Denn der Bund, der allein das Geld bekommt, braucht längst keine zusätzlichen Mittel mehr. Allein im ersten Halbjahr hat er 19,5 Milliarden Euro Überschuss gemacht – noch ein bisschen mehr, als ihm der Soli 2018 bringen dürfte, und das im ganzen Jahr. Ein Grund war allerdings, dass der Bund keine neuen Projekte und damit Ausgaben starten konnte, weil sein Haushalt wegen der Bundestagswahl erst im Juli beschlossen wurde.

Erst 2021 soll der Soli abgeschafft werden, ist auf Drängen der Union im Koalitionsvertrag vereinbart, und das auch nur für 90 Prozent der Steuerzahler. Die „Besserverdienenden“ sollen weiter zahlen. Das wird die Einnahmen nur etwa halbieren, was zeigt, dass ein Zehntel der Steuerzahler die Hälfte beisteuert. Es ist schlicht abenteuerlich, nur von ihnen unbegrenzt einen Zuschlag zu verlangen, der an keinen bestimmten Zweck gebunden ist. Das dürfte auch das Bundesverfassungsgericht nicht mitmachen.

Zweifellos lässt sich streiten, ob sich Gutverdiener noch mehr an gesamtgesellschaftlichen Aufgaben beteiligen sollten. Wenn die Politik das bejaht, muss sie den normalen Steuertarif ändern. Es gibt keinen Grund, dies mit einem Zuschlag zu machen, der noch dazu mit dem Etikett „Solidarität“ einen völlig falschen Eindruck erweckt. Was sollte das sein? Weder Hilfen für strukturschwache Regionen in West und Ost noch höhere Ausgaben von der Rente bis zur Bildung, wie sie gelegentlich gefordert werden, sind eine so außergewöhnliche Herausforderung wie die deutsche Einheit.

Deshalb: Weg mit dem Soli, und zwar schnell. Mit einer kräftigen Portion gutem Willen geht das sehr wohl. Auch die geplagten Steuerzahler haben ein Recht auf Solidarität.