Die Mietpreisbremse ist kein Quantensprung

Berlin (MOZ) Nein, bei der neuen Mietpreisbremse handelt es sich nicht um einen Quantensprung, auch wenn die zuständige Ministerin Katarina Barley das gerne so hätte. Beim zweiten Versuch der großen Koalition, die steigenden Mieten vor allem in den großen Universitätsstädten unter Kontrolle zu bringen, geht es darum, die Schwächen des ersten Anlaufs auszubügeln.

Ob die schärfere Bremse nun auch anzieht, darüber lässt sich trefflich streiten. Skepsis ist angebracht, schafft sie doch weder mehr Wohnungen noch mindert sie die enorm steigende Nachfrage. Wer es sich leisten kann, kümmert sich eh nicht um die Mietpreisbremse, wenn er partout diese eine Wohnung in der Innenstadt will. Für die weniger gut Verdienenden bleibt der kleine Rest. Selbst wenn alle städtischen Brachen in den nächsten zwei Jahren im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus zugebaut würden, es reichte nicht.

Nein, eine schnelle Lösung des Problems gibt es nicht, wenn immer mehr Leute in der Stadt leben möchten. Um den Andrang zu meistern, müssen die Städte wachsen – und zwar am Rand. Dazu braucht es neue Nahverkehrskonzepte und umweltverträgliche Angebote für Pendler. Von Jetzt auf Gleich geht das nicht.