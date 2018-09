Reale Machtverhältnisse

Berlin (MOZ) Nach der Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch Donald Trump wurde die Bundesregierung nicht müde zu betonen, trotz des Sperrfeuers aus Washington an dem Abkommen festzuhalten. Denn es mag ja viele Gründe geben, das Regime in Teheran zu kritisieren. Ein Verstoß gegen das Abkommen ist laut Internationaler Atomenergiebehörde nicht darunter. Das aber hieße, die Wirtschaftssanktionen, wie vorgesehen, zu lockern, und wieder im Iran zu investieren. Dies indes widerspräche diametral der US-Sanktionspolitik, die zudem nicht nur auf den Iran direkt abzielt, sondern auf alle, die mit dem Iran Geschäfte treiben.

Die europäischen Unternehmen lösen das Dilemma, indem sie scharenweise das gerade wieder angelaufene Iran-Engagement beenden. Der US-Markt ist ihnen wichtiger. Da nützen dann all die tapferen Bekundungen in Berlin und sonstwo nichts. Und ein Schelm, der Böses dabei denkt, wenn gerade jetzt die Bundesbank ihre Geschäftsbedingungen ändert und damit den Rücktransfer iranischen Geldes aus Deutschland verhindert. Die Sache wird geprüft, was dauern wird. Damit geht die Bundesregierung neuem Ärger mit Washington aus dem Weg und offenbart zugleich, wie die realen Machtverhältnisse sind. Der Atomdeal ist tot.