Mit viel Schwung im Alter aktiv

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Beeskow. 1998 wurde der Beeskower DRK-Seniorentanzkreis gegründet. Das feierte die Gruppe mit einem großen Fest im Schützenhaus.

Drei Schritte vor. Drei Schritte zurück. Klatschen. Zu diesen Bewegungen tönt „Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätt“ aus den Lautsprechern im Schützenhaus. Knapp 120 Frauen und eine handvoll Männer befinden sich auf der Tanzfläche und tanzen gemeinsam den „Fröhlichen Kreis“.

Sie alle sind gekommen, um das 20-jährige Bestehen der Beeskower DRK-Seniorentanzgruppe zu feiern. Unter den Gästen sind befreundete Tanzgruppen aus Friedland, Lieberose und Eisenhüttenstadt.

„20 Jahre ist wirklich eine Ansage“, sagt Anette Hübscher, die die Beeskower Gruppe seit 2016 leitet. Ziel des Tanzkreises sei es vor allem, sich auch noch im Alter zu bewegen. „Außerdem muss man sich auch geistig noch anstrengen“, sagt die Leiterin. Gleichzeitig müsse sie natürlich aufpassen, die Senioren nicht zu überfordern.

Momentan hat die Gruppe 33 Mitglieder, darunter ist auch ein Mann. Die älteste Teilnehmerin ist 87 Jahre alt. Angefangen haben die damaligen Leiterinnen Elfriede Rehfeld und Ingelore Dobers mit zwölf Teilnehmern. Sie starteten im September 1998 einen Aufruf in der Märkischen Oderzeitung, in dem sie für den Kurs „Bewegung – fit im Alter“ bewegungsfreudige Senioren suchten. Darüber stand von Anfang an das DRK, das bis heute im Namen geblieben ist.

Zunächst traf sich die Gruppe im DRK-Haus in Beeskow, doch dort sei es schnell zu eng geworden, erzählt Ingeborg Ulbrich, die von Anfang an dabei war. Nach einem Zwischenstopp im Fitnesscenter Kiefernweg wechselte die Gruppe in den Spreepark, wo sie bis heute regelmäßig übt.

„Am Anfang fanden wir die Tanzerei etwas albern“, sagt Ingeborg Ulbrich beim Jubiläumsfest. Doch das habe sich schnell geändert. Über die Jahre seien enge Freundschaften entstanden. Man sei gemeinsam gereist, habe gefeiert und anderen Tanzgruppen aus der Umgebung bei der Gründung geholfen. Großer Unterstützer sei von Anfang an der DRK-Kreisverband gewesen, betonen die ehemaligen Leiterinnen Ingelore Dobers und Elfriede Rehfeld, die auch heute noch aktiv am Tanzkreis teilnehmen. Die beiden haben in den 90er-Jahren gemeinsam eine Ausbildung zur Übungsleiterin für Seniorentanz in Münster absolviert. Die Idee dazu kam ihnen auf einer Reise in den Piemont, wo sie zum ersten Mal den Seniorentanz kennenlernten.

Über 35 Tänze haben die Beeskower Mitglieder im Repertoire, erzählt die aktuelle Leiterin Anette Hübscher. Darunter sind Kreis-, Gassen-, und Blocktänze. Alle haben gemeinsam, dass während des jeweiligen Tanzes der Partner gewechselt wird. Da in den meisten Gruppen Frauen deutlich in der Überzahl sind, wechseln sie auch immer wieder zwischen der Herren- oder Damenposition. Die komplizierten Schrittfolgen forderten ein hohes Maß an Konzentration, betont Gründungsmitglied Ingelore Dobers.

Die Beeskower Gruppe tritt auf vielen Festen, Jubiläen und in Seniorenheimen auf. „Wir wollen damit zeigen, dass man auch im Alter fit sein kann“, sagt Ingeborg Ulbrich.

Der DRK-Senioren-Tanzkreis trifft sich jeden zweiten Montag um 14.30 Uhr im Beeskower Spreepark. Mitmachen können Senioren ab 50 Jahren. Informationen gibt Anette Hübscher telefonisch unter 03366 24542. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.