Eisenhüttenstadt (MOZ) Eigentlich, so sagt Gabriela Schulz, Leiterin der Kita Haus Sonnenhügel in der Bergstraße, sei man kurz davor gewesen, den internationalen Tag der Begegnung in diesem Jahr ausfallen zu lassen. In der Einrichtung wird gebaut, unter anderem entsteht eine neue Fluchttreppe, Elektroleitungen in den Räumen müssen erneuert werden. Aber dann brachte es Gabriela Schulz doch nicht übers Herz, nach 23 Jahren zu pausieren. Denn auf das Ereignis freuen sich nicht nur die Kinder, sondern auch die Bewohner der benachbarten Seniorenresidenz. „Wir können das nicht ausfallen lassen“, entschied schließlich die Leiterin.

Und so herrschte auf dem Kita-Gelände zum 24. internationalen Tag der Begegnung wieder ordentlich Betrieb. Das Anliegen des Tages, alte und junge Menschen zusammen zu bringen sowie Kinder aus verschiedenen Nationen, wurde erfüllt. Rund 200 Gäste waren gekommen, darunter auch Bürgermeister Frank Balzer – und natürlich Gäste aus der polnischen Partnerkita in Gorzow, 40 Kinder mit ihren Begleitern. Dass diese Partnerschaft gelebt wird und tatsächlich dazu führt, dass die Kinder auch sich mit der Sprache der Partnereinrichtung beschäftigen, war in dem Programm am Anfang zu erleben. Kinder aus der Kita Haus Sonnenhügel sangen ein Lied auf polnisch, die Kinder aus Polen hatten den deutschen Text gelernt.

Der Tag der internationalen Begegnung, wo es nach dem offiziellen Programm viele Angebote für Kinder, sowie Kuchen, Gegrilltes und Getränke gab, wo sich Eltern mit einbrachten, ist ein Höhepunkt im Jahr in der Einrichtung. Dann werden auch schon Ergebnisse des Jahresprojektes vorgestellt. Dieses standunter dem Thema „Igel Willi stolpert durch das Jahr.“ Die Kinder erfahren, wie sich Igel in den verschiedenen Jahreszeiten verhalten. Auf dem Programm stehen geführte Exkursionen und der Besuch der Igelstation in Neuzelle. Und Igel Willi erfährt auch noch einen großen Auftritt, bei der der diesjährigen Weihnachtsrevue, die am 28. November Premiere hat.(lö)