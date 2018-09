Das Hoffest der EWG wird volljährig

Freuen sich auf viele Besucher: Piso und LaCabana – die Maskottchen der EWG – sind beim Hoffest und beim Lampionumzug dabei. Am Sonnabend beginnt das Fest um 13.30 Uhr. © Foto: KORA-Media

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Feiern ist derzeit angesagt. An jedem Wochenende ist gefühlt etwas los. Die Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft hat darauf reagiert und ihr Hoffest etwas nach hinten geschoben. Am 15. September aber heißt es: „Mit Freunden feiern!“

Ballons mit Einladungen sind bereits in Eisenhüttenstadt umhergeflogen. Möglicherweise hat ja einer von Ihnen einen gefangen. Eine Luftnummer aber soll die Party am 15. September nicht werden. Denn immerhin wird das Hoffest der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) volljährig. Es ist das 18. seiner Art. Und ein Blick auf das Programm verspricht gute Laune und jede Menge Unterhaltung und Spaß.

„Mit Freunden feiern“ lautet das Motto. Nachbarn, Bekannte, Familien – sie alle sollen am „Aktivist“ zusammenkommen. „Ja, wir betrachten unsere Mieter natürlich auch als Freunde“, betont Verena Rühr-Bach, betont aber im gleichen Atemzug, dass das Hoffest für alle gedacht ist, nicht nur für Genossenschaftsmitglieder. Solch eine Fest sei wichtig. „Gerade in einer Stadt, die immer älter wird“, sagt sie. Ein Wohnungsunternehmen sei schließlich nicht nur dazu da, Menschen zu betreuen. „Sie sollen sich ja auch wohlfühlen.“

Und noch etwas ist ihr und dem Vorstand wichtig: Die EWG muss mehr denn je versuchen, auch junge Generationen anzusprechen. Genau aus diesem Grund kommt das Hoffest frischer und moderner daher als in der Vergangenheit – nicht nur was die Werbung betrifft, sondern auch was die Inhalte angeht. „Wir suchen zum Beispiel auch die Super-Azubis“, verrät Verena Rühr-Bach. Zudem ist es der Genossenschaft gelungen, mit Andreas Knappe einen Sänger zu binden, der mit seinen deutschen Pop-Songs aktuell auf einer Erfolgswelle schwimmt und junge Menschen anspricht. Ein weiterer Pluspunkt: Knappe ist gebürtiger Gubener.

Familien kommen beim Hoffest auch nicht zu kurz. Eine Kinderolympiade wird es geben und einen Mountainbike-Parcours. Zudem sind die EWG-Maskottchen Piso & LaCabana auf dem Festareal auf Kuschelkurs. Was auffällt: Die Genossenschaft setzt auf die Region. Tina Söllner und Hotel Lunik werden auftreten, Fire & Flame sind dabei und die Kochhütte sorgt für kulinarischen Hochgenuss, genau wie übrigens die Friedländer Eismanufaktur.

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre haben die Veranstalter sogar einen extra Parkplatz vorbereitet, und zwar auf dem Gelände der alten Schule 7. „Das ist alles kostenlos. Aber wir wollten das Wildparken so unterbinden“, sagt Verena-Rühr-Bach.

Los geht das Hoffest übrigens nicht erst am Sonnabend. Schon am Vorabend sind vor allem die jungen Besucher gefragt. Da findet um 19.45.Uhr der mittlerweile schon traditionelle Lampionumzug statt. Und danach gibt es ein kurzes, aber unterhaltsames Miteinander am Aktivist. Da wird dann erstmals auch Schneemann Snowy dabei sein. Und auf die Kinder wartet noch eine Überraschung.