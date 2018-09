Kritik an „organisiertem Chaos“

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die veränderte Verkehrsführung für die Kreuzstraße stößt auf Kritik. Aus der einstigen Richtungsfahrbahn ist eine Sackgasse geworden. Dort ansässige Gewerbetreibende sprechen von organisiertem Chaos und von einem erhöhten Unfallrisiko. Sie fühlen sich übergangen. Die Rathausspitze widerspricht.

Seit Anfang Juli fließt der Verkehr wieder ungehindert über die Kreuzung an der Friedensbrücke. Doch das Abbiegen von der Breiten in die Kreuzstraße, das bereits seit November vorigen Jahres wegen der Bauarbeiten nicht mehr möglich war, wird weiter unterbunden. Jetzt sorgen Poller dafür, dass kein Autofahrer aus alter Gewohnheit von der falschen Seite aus in die Kreuzstraße gelangen kann.

„Diese Entscheidung ist geschäftsschädigend“, urteilt Jagtar Multani, Inhaber der Gaststätte „Shiva“, die indische Spezialitäten offeriert. Die Sackgasse schrecke selbst Stammkunden ab. Inzwischen habe er die Hälfte seiner Gäste verloren. „Das ist auf Dauer nicht durchzuhalten“, kündigt der Gastwirt wirtschaftliche Konsequenzen an. Er sei von der Stadt vorher nicht gefragt worden.

Mit der aktuellen Verkehrsführung hat auch Rayk Möller seine Probleme, der an der Kreuzstraße einen Küchentreff & Elektrostore betreibt. „Ich habe das Geschäft erst am 1. Januar dieses Jahres eröffnet und weiß also nicht aus eigenem Erleben, wie es vorher war“, sagt der Händler. Dafür bekomme er seither täglich mit, wie durch ihr Navi in die Irre geführte Lastkraftwagenfahrer waghalsige Wendemanöver in Angriff nehmen würden. Nicht selten seien Kunden völlig entnervt, wenn sie nach einer aufreibenden Parkplatzsuche endlich seinen Laden erreicht hätten.

Auch die Zahnärztin Ulrike Houdelet, deren Praxis gleichfalls an der Kreuzstraße zu finden ist, wird häufig von ihren Patienten angesprochen, die über die veränderten Regelungen schimpften und häufiger von Beinahe-Unfällen erzählten, die sie beobachtet oder sogar erlebt hätten. „Es grenzt an ein Wunder, dass noch nichts Ernsthaftes passiert ist“, findet Ulrike Houdelet, der überdies die Müllwagenfahrer leid tun und die sich Sorgen darüber macht, in welche Zwänge die Feuerwehr geriete, wenn es in der Kreuzstraße einen größeren Einsatz gäbe.

Die Händlerschaft der Rathauspassage komme unterschiedlich gut mit der Sackgasse klar, sagt Jana Timm-Retzlaff, die Centermanagerin des Einkaufszentrums, in dem es etwa 30 Geschäfte gibt. „Wir sind ja für Autofahrer auch über das Parkhaus erreichbar. Und für Fußgänger hat sich das Angebot sogar verbessert“, betont sie.

„Die neue Verkehrsregelung für die Kreuzstraße bleibt unangetastet“, verkündet Nancy Kersten, die im Eberswalder Rathaus als Pressesprecherin fungiert. Die Leiterin des Bürgermeisterbüros weist daraufhin, dass mit den Planungen zur Umgestaltung der Kreuzstraße bereits 2011 begonnen wurde – im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie für die Breite Straße, die 2014 und 2018 mehrfach öffentliches Thema im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt gewesen sei. „Alle Anlieger der Kreuzstraße wurden übrigens am 26. Oktober 2017 per Postwurfsendungen über die zukünftige Verkehrsführung informiert“, sagt Nancy Kersten. Die Poller trügen dazu bei, dass Passanten entspannter vom Markt zur Rathauspassage gelangen könnten.