Thomas Burckhardt

Eberswalde (MOZ) Sieben Verletzte, darunter drei Kinder, hat ein Unfall gefordert, der sich am Mittwoch gegen 14 Uhr in der Freienwalder Straße in Eberswalde ereignet hat.

Eine stadteinwärts fahrender Toyota Avensis kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes-Kleinbus. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen.

Außerdem war noch ein VW-Transporter in den Zusammenstoß verwickelt. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 20 000 Euro an. Die Freienwalder Straße war für eineinhalb Stunden gesperrt.