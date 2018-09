Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Brandenburger Landtag, Ingo Senftleben, spricht sich für eine Verdichtung des Taktes der S-Bahn-Linie 5 von 20 auf zehn Minuten aus. „Die Verdichtung wäre sinnvoll und richtig, doch dafür brauchen wir Investitionen in die In-frastruktur“, sagte Senftleben am Mittwoch bei einem Besuch der Strausberger MOZ-Lokalredaktion. Auch was den Regionalverkehr betreffe, wolle die CDU dafür sorgen, „dass mehr Züge fahren, damit Pendler besser von A nach B kommen“.

Senftleben verwies auf die 2017 von der CDU vorgelegte Entwicklungsstrategie für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Berlin und Brandenburg, die eine Verlängerung aller Züge auf der Ostbahn bis Ostkreuz (bisher Lichtenberg) vorsieht und die Verdichtung im Abschnitt Müncheberg-Berlin auf einen 30-Minuten-Takt (bisher 60 Minuten).

Der sogenannte Metropolexpress soll auf mehreren Strecken vom Umland nach Berlin zum Einsatz kommen. Alle Maßnahmen sollen schrittweise bis 2030 umgesetzt sein. Senftleben fordert, dass das Land die vom Bund zur Verfügung gestellten Regionalisierungsmittel für den SPNV auch komplett ausgibt. Bisher scheitere das oft daran, dass es nicht genug Vorlauf und kaum planungsreife Projekte gebe, da entsprechende Mitarbeiter in den Ministerien fehlten. Mittel könnten so nicht abgerufen werden.

Außerdem forderte Senftleben das Land auf, Fördermittel des Bundes für den Kitaausbau eins zu eins an die Kommunen weiterzureichen. Gerade in Gemeinden mit starkem Bevölkerungszuwachs wie am Berliner Rand stießen die Haushalte sonst schnell an ihre Grenzen. Die Finanzausstattung der Kommunen müsste generell verbessert werden, findet er. Außerdem sprach er sich für einen Abbau von Bürokratie bei Ausschreibungsverfahren aus. „Dann kämen zum Beispiel beim Kitabau mehr lokale Firmen zum Zug, was Kosten verringern und gleichzeitig die Gewerbe- und Einkommensteuereinnahmen der Kommunen verbessern könnte.“