Postfiliale im Spielzeugladen

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Verwirrung bei vielen Menschen: Die Postbank ist aus Angermünde verschwunden. Kunden suchen irritiert nach dem früheren Schalter. Der ist geschlossen. Die Postfiliale dagegen wurde gerettet von Spielzeughändler Ronny Richter. Er hat seinen Nachbarladen komplett umgebaut.

Vor dem früheren Schaufenster der Postbank in der Berliner Straße stehen Leute und schauen verdutzt. Die Tür ist verriegelt. Drinnen herrscht Leere. Nur die alten Schilder am Haus erinnern noch daran, dass hier bis vor wenigen Tagen eine Bank war. „Wo kann ich denn jetzt Geld abheben“, fragt eine ältere Dame sichtlich irritiert. Am Selbstbedienungsautomaten der Commerzbank am Marktplatz, lautet die Antwort.

Im Nachbargeschäft müssen die Mitarbeiter geduldig den ganzen Tag die immer wieder gestellte Frage beantworten. Der Buki-Spielzeugwarenladen ist quasi Retter in der Not. In aller Eile hat Inhaber Ronny Richter all seine Waren ausgeräumt und renoviert und dann wieder eingeräumt, eine komplett neue Einrichtung beschafft und den Fußboden gemacht. Seit Montag handelt er nicht mehr nur mit Teddybären und Lego-Steinen, sondern nun auch mit Briefmarken. Die Post hat ihm einen nagelneuen Verkaufstresen gestellt mit zugehöriger Technik sowie weiteres Inventar. „Ich habe schon eine Postagentur in Lichterfelde, da lag es nahe, hier ebenso das Geschäft mit zu erledigen“, so Ronny Richter. Die direkte Nachbarschaft zur aufgegebenen Postbank-Filiale erweist sich von Vorteil. Eine dritte Filiale im Barnim ist in Planung.

Die Postbanksachen darf er aber nicht übernehmen, denn die Bank gehört nicht zur eigentlichen Post. „Die Leute sind verwirrt“, sagt Ronny Richter. „Viele haben es offenbar noch gar nicht mitbekommen, dass die Postbank in Angermünde geschlossen wurde.“ Das Unternehmen hat sich überraschend aus der Stadt zurückgezogen. Die Mitarbeiter wurden verteilt. Der nächste noch offene Schalter befindet sich in Schwedt. Für ältere Kunden dürfte der Weg dahin kaum zumutbar sein. „Ich kann doch nicht extra in die nächste Stadt fahren“, sagt die ältere Dame.

Dafür bleibt wenigstens die Post erhalten. Sämtliche Geschäfte können weiter über die Buki-Agentur erledigt werden: Paketannahme, Briefmarken, Postident und andere Leistungen. Fünf Leute betreuen derzeit die Kunden in Sachen Post, Spielzeug und Co. Bis zum Ende des Jahres will Ronny Richter insgesamt drei neue Jobs geschaffen haben. Ab 15. September soll es auch den Kopierservice wieder geben. Zusätzlich hat er die Annahme für die Textilreinigung Sponholz eingerichtet. Sein Laden mausert sich zum Dienstleistungszentrum. Internationaler Geldversand über Western-Union, wie ihn die Postbank anbot, wird in wenigen Wochen ebenso möglich sein.

Auch sein eigenes Sortiment hat der Spielwarenhändler verändert. Neben den Markenwaren für Kinder sind jetzt auch Kalender, Versandmaterial und Glückwunschkarten erhältlich.