80 Tollkühne stehen bereit

MOZ

Neuenhagen (MOZ) 80 tollkühne Piloten werden am 15. September ab 9 Uhr beim 14. Seifenkistenspektakel von der Startrampe in der Lindenstraße rollen. Prämiert werden neben den drei Zeitschnellsten in jeder Wertungsklasse auch die Super-Schnecke und die besten Kisten-Konstrukteure. Durch Zuschauerwertung werden die lustigste und die schönste Seifenkiste ermittelt und prämiert. Die Wertungszettel gibt es wie immer für alle Zuschauer am Rande der Rennpiste.

Dort gibt es für die Besucher auch ein buntes Rahmenprogramm. Glücksrad, kleine Fahrgeschäfte und die Mitfahrgelegenheit im Dreierbob gehören dazu. Diese ist für alle Kinder im Alter bis zu acht Jahren gedacht, die keine eigene Seifenkiste haben. Das Anmelde-Formular gibt es auf der Homepage www.seifenkistenspektakel-neuenhagen.de. Die Polizei wird wiederum Fahrräder codieren (unbedingt den Personalausweis und das Rad mitbringen), die Verkehrswacht ist mit einem Fahrrad-parcours vor Ort und am Stand der Gemeinde gibt es aktuelles Info-Material.

Viele Sponsoren und Unterstützer sichern das alljährliche Seifenkistenspektakel mit finanzieller Hilfe oder Man-Power ab. So die Männer von Quads Berlin-Brandenburg aus Hoppegarten, die die Kisten aus dem Ziel- wieder zurück in den Startbereich ziehen. Zimmerei Marc Gremzow stellt die Startrampe zur Verfügung, der Rewe-Markt Bert Heinrich baut das Glücksrad und einen Stand zur gesunden Ernährung auf.

Die Männer und Frauen vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Neuenhagen sorgen mit Gulaschkanone und Grillstand für das leibliche Wohl aller Fahrer und Besucher, während die Kinder der Jugendfeuerwehr bei der Streckenabsicherung helfen. Die Strohballen kommen von Firma Arbeiter und Firma May, den Kisten-TÜV sichert die Firma S & S-Carservice ab, die T-Shirts für alle Teilnehmer sponsert das Autohaus K & M. Die Schrammborde liefert Zimmerei Yves Jänicke, den Strom stellen die Anwohner zur Verfügung, DJ Olli sorgt für den guten Ton.

„Dank unserer Sponsoren können wir das Seifenkistenspektakel ohne Startgeld für die Fahrer anbieten. Darüber sind wir sehr froh und danken allen Sponsoren – auch den hier nicht Genannten – sehr herzlich“, sagt Rennleiter Dieter Berthold.