Region ist zu kurz gekommen

Kerstin Ewald

Ahrensfelde (MOZ) Ahrensfelde. Der Verkehr in der Region Ostbrandenburg leidet unter verstopften Arterien. Daran wird sich in den nächsten Jahren wenig ändern. Ihrem Unmut darüber machten Branchenvertreter, Verbände und Lokalpolitiker auf einer Konferenz der Industrie- und Handelskammer (IHK) und des Regionalmanagements Ost Luft.

„Wir verlieren wöchentlich zwischen 75 und 100 Stunden Lenkzeiten!“, mahnt Dirk Schwabe, Fuhrunternehmer. Sein Unternehmen PKS Logistik, das er als Geschäftsführer leitet, sitzt mit seiner Hauptniederlassung in Ahrensfelde und hat einen zweiten Standort in Vogelsdorf in der Nähe des Rüdersdorfer Zementwerkes.

Drastisch schildert Schwabe, der seit 42 Jahren in der Logistik-Branche tätig ist, auf dem Diskussionspodium der Verkehrskonferenz, wie viel wirtschaftlicher Schaden seinem Unternehmen durch die chronischen Engpässe und mangelnde Baustellenkoordination im Berliner Metropolenverkehr entsteht.

Erst am Mittwoch sei einer seiner Fahrer mit mehr als 60 Minuten Verspätung mit seinem Zementlaster bei der Baustelle angekommen, weil eine Umleitung auf der A12 nicht ordentlich ausgeschildert war. Für die unverschuldet entstandenen Sanktionsstrafen müsse seine Firma haften. Und dies passiere regelmäßig.

Die Präsentationen der Verkehrsplaner der Länder Brandenburg und Berlin auf der Konferenz der IHK - insgesamt wurden fünf Vorträge gehalten - stellten den Unternehmer Schwabe und die teilnehmenden Lokalpolitiker kaum zufrieden.

„Die Achse Ahrensfelde-Werneuchen sieht weiß auf ihrer Karte aus“, bemerkte Robert Radzimanowski von der Industrie- und Handelskammer Ost. Er zeigte sich enttäuscht nach einem Vortrag Detlef Höppes vom Ministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung. Höppe hatte über die Landesnahverkehrsplanung referiert. Radzimanowski moderierte die Konferenz.

„Was haben wir falsch gemacht, dass unsere Anliegen so wenig Aufmerksamkeit bei der Landesverkehrsplanung bekommen“, klagte auch Rainer Schinkel, Fachbereichsleiter Wirtschaft beim Landkreis Märkisch Oderland, und drückte damit die allgemeine Unzufriedenheit über einen Planungsstau im Osten Brandenburgs aus.

Robert Radzimanowski von der IHK sieht neben großen Lücken im öffentlichen Nahverkehr mindestens drei große verkehrstechnische Hemmnisse in seinem Zuständigkeitsbereich Brandenburg Ost. Ein Nadelöhr, das seiner Meinung nach dringend behoben werden sollte, ist die Landesstraße 33 Richtung Strausberg. Auch der Ausbau der Bundesstraße 2 zwischen Schwanebeck und Berlin sowie die der Ausbau der Ortsumgehung Eberswalde seien Schlüsselprojekte, die im Sinne der regionalen Wirtschaft dringend angegangen werden sollten.

Ahrensfelde als Konferenzort war nicht zufällig ausgewählt worden. Die Gemeinde leidet schon seit Jahrzehnten unter dem Nadelöhr B 158. Zu diesem Dauerbrenner konnte Edgar Gaffry vom Landesbetrieb Straßenwesen den Konferenzteilnehmern immerhin den neusten Stand der Planung verkünden. Eine mittelfristige oder gar kurzfristige Lösung für die 25 000 Pendler, die täglich durch Ahrendsfelde durchqueren, hatte auch er nicht im Gepäck.