30 wahre Raumwunder mit Balkon

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Vor allem der Balkon hat es René Schultheiss angetan. „Hier könnte ich umweltfreundlich mein bisschen Wäsche trocknen, ein paar Tomatenpflanzen pflegen und mich an Sonnenblumen erfreuen, die ich selbst ausgesät habe“, gerät der 47-Jährige ins Schwärmen. Der Alleinstehende gehört zu den mehr als 60 Interessenten, die der Einladung der stadteigenen Wohnungsbau- und Hausverwaltungs GmbH (WHG) gefolgt sind, zwei Musterwohnungen an der Werbelliner Straße 21 zu besichtigen. Bis Anfang Februar will Eberswaldes größter Vermieter, der im Stadtgebiet über fast 5800 Wohnungen verfügt, in fünf Westender Siedlungshäusern aus den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts 30 Wohnungen zu Appartements für Singles jeden Alters umgebaut haben. „Wir investieren dafür etwa 2,4 Millionen Euro“, sagt Doreen Boden, die bei der WHG die Kundenbetreuung leitet. Schon Anfang Dezember soll der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein, der die Werbelliner Straße 17 bis 21 betrifft. Die Wohnungen mit den Hausnummern 13 bis 15 sollen drei Monate später übergeben werden. Alle sind etwa 40 Quadratmeter klein, verfügen entweder über Badewanne oder Dusche und holen aus dem wenigen Platz verblüffend viel raus. „Küche und Bad sind extra klein gehalten, damit Wohn- und Schlafzimmer geräumiger ausfallen können“, beschreibt Doreen Boden das Raumwunder. Der Clou sei, dass tatsächlich jede Wohnung mit einem Balkon ausgestattet wurde.

Für die 30 Appartements an der Werbelliner Straße verlangt die WHG eine Miete von 8,50 Euro pro Quadratmeter. Der Betrag liegt über dem Durchschnitt für Eberswalde, der 5,15 Euro pro Quadratmeter beträgt. „Inklusive Heiz- und Betriebskosten wird pro Wohnung eine Gesamtmiete von 440 Euro erhoben“, teilt die Leiterin der Kundenbetreuung mit.

Auch Elvira Hein ist angetan von den beiden Musterwohnungen, die ihr aber doch ein wenig zu klein sind. „Ich schaue mich ständig nach einer Bleibe für die Zukunft um“, sagt die 68-Jährige, die sich noch in ihrer Nordender Wohnung wohlfühlt, perspektivisch aber gern näher an ihren Kleingarten ziehen würde, der in Spechthausen liegt. „Ich will überdies rechtzeitig handeln, bevor mir meine jetzige Wohnung eines Tages zu groß geworden ist“, betont sie.

Hingegen ist Günter Hüwing (74) zur Besichtigung gekommen, weil ihn brennend interessiert, was aus den Wohnungen an der Werbelliner Straße geworden ist. „Hier habe ich nach dem Zweiten Weltkrieg mit meiner Mutter gewohnt“, blickt der Eberswalder zurück. Über Balkone hätten die Wohnungen damals nicht verfügt. Und statt jetzt Gaszentralheizungen habe es früher Öfen gegeben. (sk)