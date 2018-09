Weltgewandter Lokalpatriot

Steffen Tuchscherer

Angermünde Das kleine Wohnhaus Markt 5 wird gegenwärtig saniert. Seine Blütezeit erlebte das Anwesen vor rund 150 Jahren, als ein damals stadtbekannter Weltreisender und engagierter Lokalpolitiker dort lebte: der China-Müller.

Heinrich Albert Müller, so sein bürgerlicher Name, erblickte am 6. September 1829 in Angermünde das Licht der Welt. Seine Eltern führten eine Bäckerei. Aber Heinrich trat nicht in die Fußstapfen seines Vaters. Er absolvierte eine Ausbildung zum Uhrmacher. Wie damals Brauch, absolvierte er seine Wanderjahre, die ihn nach Thüringen und London verschlugen. Vater August und mehrere Geschwister wanderten später in die USA aus.

Vermutlich in London reifte auch sein Entschluss, sein Glück in weiter Ferne zu versuchen. 1856 eröffnete er in Shanghai einen Uhrmacher- und Juwelierladen. Unterlagen aus dem Familiennachlass, die sich heute im Besitz des Angermünder Museums befinden, belegen ein elegantes Geschäft in der chinesischen Metropole. 16 Jahre später verkaufte er seine Firma und kehrte als wohlhabender Mann in seine alte Heimat Angermünde zurück. Er erwarb mit dem Paradeplatz 5, heute Markt 5, ein Haus in bester Lage. 1875 wurde er als Stadtverordneter gewählt. Fünf Jahre später avancierte er zum stellvertretenden Bürgermeister ohne Besoldung, war zeitweise auch kommissarischer Bürgermeister. Er setzte sich unter anderem für den Bau des städtischen Schlachthofes, der neuen katholischen Kirche und der Gas- und Wasserversorgung in Angermünde ein. Er galt als weltoffen, hilfsbereit und vorausschauend. Der Angermünder Volksmund nannte ihn voller Respekt China-Müller. Für seine Verdienste erhielt er 1900 die Ehrenbürgerschaft der Stadt. Außerdem bekam die neue Straße vom Bahnhof zum Gymnasium seinen Namen: Heinrichstraße.

1878 heiratete er Sophie Manthe, die Schwester des Angermünder Bildhauers Albert Manthe. Als sie kurz nach der Geburt von Sohn Johannes starb, heiratete Heinrich nach achtjähriger Trauerzeit ihre jüngere Schwester Luise. Die Verbindung zwischen den Familien Müller und Manthe war innig. Wahrscheinlich verdankt Albert Manthe ihm den Auftrag zum Bau des Zwei-Kaiser-Denkmals vom Angermünder Marktplatz, der seine Karriere als Bildhauer förderte.

Am 19. April 1906 starb Heinrich Müller im Alter von 77 Jahren. Bei seiner Trauerfeier weihte man das Stadtwappen über dem Rathauseingang ein. Gefertigt von Albert Manthe und gesponsert von Heinrich Müller. Das Haus Markt 5 erbte Tochter Katharina Müller, die bis zu ihrem Lebensende 1985 dort wohnte. Neben Mietwohnungen befand sich im vorderen Gebäude von 1912 bis zum Kriegsende 1945 die Bäckerei Fritz Nehring.(stu)