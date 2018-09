Kruschel besucht das Altstadtfest

In eigener Sache

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Lokalredaktion der Märkischen Oderzeitung in Bad Freienwalde lädt anlässlich des Altstadtfestes am Sonnabend von 13 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Königstraße 16 ein. Gäste können sich fotografieren lassen und eine Zeitungsseite im DIN A3-Format mit ihrem Foto mitnehmen. Als Ansprechpartner stehen die Redakteure Heike Jänicke, Nadja Voigt und Steffen Göttmann zum Oderland Echo Rede und Antwort. Frage zu Anzeigen beantwortet Gebietsverkaufsleiter Ulf Worlitzer.

Vor der Tür steht von 10 bis 18 Uhr das MOZ-Pressecafé. Dort gibt es wieder das MOZ-Gedeck: eine Glastasse mit der Aufschrift „Moorheilbad Bad Freienwalde“ und „Märkische Oderzeitung“ sowie ein Stück Kuchen zum Preis von 3,50 Euro. Die Glastasse können die Cafébesucher behalten. Darüber hinaus gibt es für Kinder erstmals die Kruschel-Tasse mit einem alkoholfreien Getränk und einem Stück Kuchen – ebenfalls für 3,50 Euro. Auch die Kinder dürfen die Tasse behalten. Außerdem kommt Kruschel selbst vorbei. Ab 14.30 Uhr mischt sich das grüne Monster nach einer Stippvisite in Seelow, wo das Stadtfest gefeiert wird, auch unter das Publikum beim Bad Freienwalder Altstadtfest. Kruschel ist die neue Kinderzeitung der MOZ.

Am Stand werden die Besucher fotografiert und können eine Postkarte mit dem eigenen Porträt ausdrucken lassen. Für Kinder und Erwachsene steht ein Glücksrad bereit. Dort gibt es kleine Preise zu gewinnen. In der Button-Werkstatt können Mädchen und Jungen eigene Kruschel-Buttons herstellen. Zudem liegt ein Gewinn-Coupon am Stand der Märkischen Oderzeitung bereit. Preise sind beispielsweise ein MOZ-Ticket-Gutschein im Wert von 25 Euro sowie ein Amazon-Gutschein im Wert von 40 Euro.