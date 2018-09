Fürstenwaldes Vergangenheit geht online

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Süd geht bislang leer aus: Die rot-weißen Punkte auf der digitalen Stadtkarte tummeln sich nördlich der Spree; sie markieren den Standort der Schautafeln, die im Stadtgebiet über die Geschichte von Gebäuden und Plätzen informieren.

„Das Internierungslager Ketschendorf fehlt noch im aktuellen System“, sagt Sprecherin Anne-Gret Trilling mit Blick auf die neue Internetseite der Stadt. Unter der Überschrift „Fürstenwalder Stadtgeschichte erleben“ sind seit Donnerstag all jene Informationen, die Fürstenwalder und Touristen im Alltag auf den aktuell 37 in der Stadt verstreuten roten Tafeln lesen können, nun auch im Internet einsehbar.

„Für Fürstenwalder und insbesondere Schülerprojekte ist das interessant“, weiß Planer Udo Dittfurth vom Innenstadtmanagement, das die vorhandenen Standorte erfasst und die Tafel-Texte und -Fotos in die neue Internetseite eingepflegt hat. Knappe Übersetzungen ins Englische und zusätzliche Informationen, etwa zu Brauereimuseum und Haus Brandenburg, sind dort ebenfalls vorhanden – das Stadtmuseum und der Verein für Heimatgeschichte und Heimatforschung haben daran mitgewirkt.

„Für die Zukunft ist denkbar, weiterführende Informationen mithilfe eines QR-Codes auf den Tafeln anzubieten“, sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. Zuvor aber sollen die teilweise 15 Jahre alten Schilder erneuert werden; ebenso das vorhandene Wegeleitsystem. Rund 80 000 Euro aus Mitteln des Bundesprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, so Udo Dittfurth, stehen dafür zur Verfügung; im nächsten Jahr soll die Überarbeitung und Erweiterung der Tafeln abgeschlossen sein.

Denn: Rund 15 weitere Tafeln, so der Planer, habe man schon in der Pipeline. Darunter eine für die Goßmann-Schule sowie die Kabelwerksiedlung und Siegfried Hirschmann. Fürstenwalde Süd kommt also auch noch zu seinen rot-weißen Punkten.

www.stadtgeschichte.fuerstenwalde-spree.de