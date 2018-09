MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Ein Kleinkraftrad wollten Polizisten am späten Dienstagabend in der Ehrenfried-Jopp-Straße zur Kontrolle anhalten. Es wurde auch gestoppt, jedoch sprangen plötzlich Fahrer und Sozius auf und rannten in unterschiedliche Richtungen davon.

Wie sich herausstellte, war der Elektroroller zuvor in der Ernst-Thälmann-Straße gestohlen worden. Das Zweirad wurde sichergestellt und kann nach kriminaltechnischer Untersuchung wieder an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.

Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt ermitteln jetzt zu den beiden mutmaßlichen Tätern.