Mühle, Speicher und Heimatstuben

Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Mit einem umfangreichen Programm beteiligen sich die Letschiner am diesjährigen Tag des offenen Denkmals. Der steht am 9. September unter dem Motto „Entdecken, was uns verbindet“.

Am Sonntagvormittag gibt es ein „Bildungsfrühstück“ an der Wilhelmsauer Bockwindmühle. Von 9 bis 13.30 Uhr werden dort alte Gewerke vorgeführt, so die Arbeiten des Zimmermanns, des Steinmetzes, des Töpfers, der Bauern, des Müllers und des Bäckers. An der Mühle, die auch ein Kulturerbeort des Oderbruchs ist, gibt es um 16 Uhr eine Aufführung der Improtheatergruppe des Oderbruchmuseums. Die Windmühle Wilhelmsaue ist die letzte von ehemals sehr vielen Mühlen im Oderbruch. Sie wurde von der Müllerfamilie Lempe 1883/84 errichtet. Die Vorgängermühle war abgebrannt. Zu jener Zeit gab es in Wilhelmsaue noch eine zweite Mühle, die Lubow-Mühle, die im Frühjahr 1945 allerdings im Beisein der Müllerfamilie gesprengt worden war. Die Sprengung der Lempe-Mühle, die bereits geplant war, konnte verhindert werden. Nach umfangreicher Sanierung war die Mühle 2003 wieder eingeweiht worden.

Um 14 Uhr geht das Programm im Haus Birkenweg weiter. Ines Sennewald vom Bauernverband spricht dort über „Herausforderungen an die Landwirtschaft im Oderbruch — 30 Jahre Rückblick mit Ausblick“. Im Anschluss wird die Ausstellung „Landwirtschaft im Wandel“ des Oderbruchmuseums und der Heimatstuben eröffnet.

Gezeigt wird in der neuen Schau auf 18 Tafeln Landwirtschaft in und um Letschin seit 1753, dem Beginn der Kolonisation in Folge der Trockenlegung. Die einführenden Worte dort spricht Edgar Petrick, Leiter der Letschiner Heimatstuben.

Im Ortsteil Steintoch beginnt um 13 Uhr am Sonntag eine Ausstellung zum „Park Domäne Wollup“. In der Heimatstube im alten Speicher auf dem Wolluper Gutshof ist die Entwicklung dieses Kleinods preußischer Landschaftsgestaltung in den Jahren 1852 bis 2018 nachzuempfinden. Viele Oderbrücher waren nach dem verheerenden Sturm im Oktober 2017 im Park im Einsatz, um ihn wieder begehbar und erlebbar zu machen. Auch davon wird berichtet. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen, informiert Mitinitiatorin Sören Poschizki.

In Wollup hatte bereits der Alte Fritz darüber gestaunt, zu welcher Blüte die Landwirtschaft kommen kann, wenn wissenschaftliche Methoden und guter Boden zusammenkommen. Kronprinz Friedrich, der während seiner Festungshaft von Küstrin nach Wollup geschickt wurde, berichtete 1731 seinem Vater Wilhelm I., dass es bei weiterer Melioration und Rodung des „Elsen- und Birkenholzes“ noch viel mehr einbringen würde. „Denn dieses ist alles Weizenland!“ Am 30. Juni 1827 hatte der Landwirtschaftspionier Johann Gottlieb Koppe die Pacht des damals aus 900 Morgen mangelhaften Wiesen und Weiden bestehenden Gutes übernommen. Die Umwandlung von Sumpf- in Weizenland, die Friedrich später als König auch im unteren Oderbruch anordnete, wurde unter Koppe ebenso vorangetrieben wie die Produktion von Rübenzucker.